Těšení se na Vánoce zkrátí jarmarky, nevšední Mikulášské jízdy, výstavy i sportování

  7:00
Nejen akce s vánoční tematikou nabízí nastávající víkend. Vybírat si můžete také ze sportovních aktivit, zajít si na výstavu, či si vyzkoušet Mikulášské jízdy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Radostné Vánoce

Nová výstava vánočních stromečků, pohlednic, baněk, ozdob, betlémů a mnoha dalších předmětů s vánoční tematikou je k vidění v Muzeu fojtství v Kopřivnici na Novojičínsku. Výstava připravená Annou Ohnůtkovou nazvaná Radostné Vánoce představuje originální vánoční dekorace vytvořené z běžně dostupných materiálů, které mohou navíc inspirovat šikovné návštěvníky k vlastní tvorbě. Návštěva Muzea fojtství tak potěší nejen děti, ale také všechny příznivce Vánoc a milovníky starých časů. Expozici Radostné Vánoce si bude možné prohlédnout denně kromě pondělí do 21. prosince.

Muzejní jarmark

Zdobení baněk a perníčků, ozdoby z perliček, háčkování, macramé, drátování, tiskařská dílna, výrobky z kosti, dřevěné ozdoby, patchwork a šití. To vše bude možné si vyzkoušet zítra od 9 do 17 hodin v Historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně na Karvinsku, kde se koná Muzejní vánoční jarmark. Zpestří jej mikulášská obchůzka či hudební vystoupení, chybět nebude ani občerstvení.

Úsměv prosím

Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku připravilo novou výstavu. Jmenuje se Úsměv prosím a přibližuje práci fotografů i jejich ateliéry ve Frýdku a Místku od 60. let 19. století do poloviny 20. století. Fotoateliér, fotokoutek, staré fotoaparáty, historické fotografie či příběhy prvních místních fotografů, to vše bude součástí této výstavy. Výstava začala včera a potrvá do 8. března 2026.

Halové závody

Oddíl Atletika Krnov pořádá v neděli v tělocvičně 2.ZŠ Smetanův okruh v Krnově halové atletické závody. Zváni jsou účastníci od 2 do 99 let. Začátek tříhodinové sportovní zábavy je v 9 hodin.

Partie

Tvorbu tří výrazných autorů se vztahem ke Slezsku – Ivany Štenclové, Pavla Formana a Roberta Kusmirowského – přibližuje nová výstava v opavském Domě umění nazvaná Partie. „Název odkazuje na rozehranou partii – vztahovou hru mezi lidmi, generacemi i regiony na obou stranách česko-polské hranice,“ uvádějí organizátoři. Polský umělec Robert Kusmirowski pracuje s fiktivní historickou identitou a působivými instalacemi, Ivana Štenclová v mnohovrstevných portrétních obrazech zkoumá lidskou identitu a paměť prostřednictvím detailních struktur a reliéfních vrstev. Pavel Forman využívá figurální malbu s prvky deformace, popkulturními odkazy a historickými konotacemi.

Mikulášské jízdy

Okruhem po Hrabůvce se zastávkami na Náměstí Ostrava- -Jih a Nádraží Vítkovice vedou Mikulášské jízdy s čertem a Mikulášem, které zítra pořádá Dopravní podnik Ostrava. Odjezdy z Náměstí Ostrava-Jih, směr ÚMOb Jih jsou v čase 9.03–11.33 a 13.03–15.33 v půlhodinovém intervalu. Odjezdy z Nádraží Vítkovice, směr Hrabůvka, kostel jsou ve stejném intervalu v době 09.16–11.46 a 13.16– 15.46. Dopolední spoj nejede celý okruh, je ukončen na zastávce Hrabůvka, Poliklinika. Jízdné se platí ve voze, dospělí platí 40 korun, děti od 6 do 15 let polovinu.

Běh do vrchu

Už zítra se uskuteční 55. ročník tradičního běžeckého závodu Běh do vrchu Ráztoka – Pustevny. Hromadný start se koná ve 12 hodin, prezentace účastníků bude od 9 do 11 hodin. Trasa závodu vede od Hotelu Ráztoka po Knížecí cestě do prostoru horní stanice lanové dráhy. Délka trati je 5700 metrů, převýšení je 400 metrů.

Historické perly pod Beskydami

Unikátní projekt Perly pod Beskydami, který vznikl ve spolupráci turistických informačních center působících ve třech městských památkových rezervacích – v Novém Jičíně, Štramberku a Příboře, ke kterým se připojilo také město Frýdek-Místek, zítra představí zájemcům Nový Jičín. „S naším průvodcem se účastníci projdou po historickém Masarykově náměstí, zavítají do svátečně vyzdobeného farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a vystoupají na věž kostela. Dozvědí se také mnoho zajímavého o vánočních tradicích a prohlédnou si obě expozice Návštěvnického centra věnované výrobě klobouků a slavnému generálu Laudonovi,“ zvou pořadatelé. Cílem projektu je co nejlépe využít historický potenciál zúčastněných měst a nabídnout návštěvníkům jedinečné zážitky. Začátek je stanoven na 10.00. (

Ostrava zpívá gospel

Hned tři koncerty letos nabídne projekt Ostrava zpívá gospel. Sbor amatérských zpěváků vedených sbormistrem Terrym Englishem přinese divákům výjimečný hudební zážitek, radost, energii a lidskou sounáležitost. Netradiční adventní koncerty budou v evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě, a to zítra v 18 hodin a v neděli od 15 a 18 hodin.

Vánoční jarmark na zámku

Zámek Hošťálkovy na Bruntálsku zítra pořádá vánoční jarmark i tradiční vánoční prohlídky. Jarmark s vánočním zbožím se uskuteční od 10.00 do 15.00 v rodinném salonu zámku, tradiční prohlídky zámecké expozice budou v časech 10.00, 12.00 a 14.00. Návštěvníci mohou posedět v zámecké kavárně či se zúčastnit minidílničky s vánočním tvořením. Vstupné na jarmark je 30 korun, pro školáky 20 korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Těšení se na Vánoce zkrátí jarmarky, nevšední Mikulášské jízdy, výstavy i sportování

Mikulášské jízdy v Ostravě.

Nejen akce s vánoční tematikou nabízí nastávající víkend. Vybírat si můžete také ze sportovních aktivit, zajít si na výstavu, či si vyzkoušet Mikulášské jízdy.

5. prosince 2025

Melodie muzikálů vystřídá basketbalové drama

ilustrační snímek

Unikátní charitativní projekt opět propojí dva zdánlivě odlišné světy v pardubické enteria areně.

5. prosince 2025  6:48

Jak si ženy v Česku kupují čas? Možností je zamrazení vajíček i umělé oplodnění

O social freezing se mluví jako o investici do budoucna. Nejvíce se doporučuje...

Plodnost se v Česku mění, což je předmětem debat nejen odborníků, ale i veřejnosti. Zatímco před třiceti lety mívaly ženy první dítě v průměru ve třiadvaceti, v současnosti je prvorodičkám okolo...

5. prosince 2025  6:27

I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

Hlavními protagonisty dokumentu Kongo: Cena slona jsou český ochránce zvířat...

Proč je potřeba zachránit slony v Africe a jak se to týká obyvatel Česka? I na tyhle otázky odpovídá nový dokumentární snímek s názvem Kongo: Cena slona. Za jeho vznikem stojí olomoucký scenárista a...

5. prosince 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rapové legendy ve Žluťáku

ilustrační snímek

Klubovou sezónu v Music clubu Žlutý pes rozproudí hip-hopová stálice Peneři strýčka Homeboye, která do Pardubic přiveze svou aktuální Nekonečný tour.

5. prosince 2025  4:57

Brněnský soud se bude zabývat dalšími dohodami o vině a trestu v kauze Stoka

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně se dnes bude v kauze Stoka zabývat dalšími třemi dohodami o vině a trestu, které obžalovaní uzavřeli se státním zástupcem. Ve čtvrtek jich...

5. prosince 2025,  aktualizováno 

Vlak srazil na Blanensku ženu. Provoz je zaveden na jedné traťové koleji

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...

4. prosince 2025  21:32,  aktualizováno  21:55

V Blansku vznikla nová koalice, dohodu podepsalo pět stran či uskupení

ilustrační snímek

V Blansku oficiálně vznikla nová koalice, utvořily ji ODS, Volba pro Blansko, sociální demokracie a nově KDU-ČSL a Fórum Blansko. Jejich zástupci dnes večer...

4. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  19:52

Teplické muzeum zavede návštěvníky do 300 let staré osecké klášterní knihovny

TeplickĂ© muzeum zavede nĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ky do 300 let starĂ© oseckĂ© klĂˇĹˇternĂ­ knihovny

Výstava v teplickém muzeu zavede návštěvníky alespoň zprostředkovaně do 300 let staré klášterní knihovny, která se nachází v Oseku. Bibliotéka není přístupná...

4. prosince 2025  19:46,  aktualizováno  19:46

Olomoucké Arcidiecézní muzeum zdobí unikátní betlém výtvarníka Jana Knapa

OlomouckĂ© ArcidiecĂ©znĂ­ muzeum zdobĂ­ unikĂˇtnĂ­ betlĂ©m vĂ˝tvarnĂ­ka Jana Knapa

Olomoucké Arcidiecézní muzeum vystavuje v období adventu originální betlém výtvarníka Jana Knapa. Svatá rodina vytvořená technikou akvarelu na tvrdém papíře...

4. prosince 2025  18:35,  aktualizováno  18:35

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Žďár nad Sázavou příští rok investuje půl miliardy Kč, podstatně víc než letos

ilustrační snímek

Žďár nad Sázavou má v plánu vydat v příštím roce za investice 532 milionů korun, což je v porovnání s rozpočtem schváleným pro letošek navýšení kapitálových...

4. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:09

GASK se v příštím roce zaměří na české konstruktivisty i nová média

ilustrační snímek

Retrospektivní pohled na tvorbu českých konstruktivistů Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara nebo rozsáhlou instalaci Lukáše Machalického chystá...

4. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.