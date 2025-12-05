Radostné Vánoce
Nová výstava vánočních stromečků, pohlednic, baněk, ozdob, betlémů a mnoha dalších předmětů s vánoční tematikou je k vidění v Muzeu fojtství v Kopřivnici na Novojičínsku. Výstava připravená Annou Ohnůtkovou nazvaná Radostné Vánoce představuje originální vánoční dekorace vytvořené z běžně dostupných materiálů, které mohou navíc inspirovat šikovné návštěvníky k vlastní tvorbě. Návštěva Muzea fojtství tak potěší nejen děti, ale také všechny příznivce Vánoc a milovníky starých časů. Expozici Radostné Vánoce si bude možné prohlédnout denně kromě pondělí do 21. prosince.
Muzejní jarmark
Zdobení baněk a perníčků, ozdoby z perliček, háčkování, macramé, drátování, tiskařská dílna, výrobky z kosti, dřevěné ozdoby, patchwork a šití. To vše bude možné si vyzkoušet zítra od 9 do 17 hodin v Historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně na Karvinsku, kde se koná Muzejní vánoční jarmark. Zpestří jej mikulášská obchůzka či hudební vystoupení, chybět nebude ani občerstvení.
Úsměv prosím
Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku připravilo novou výstavu. Jmenuje se Úsměv prosím a přibližuje práci fotografů i jejich ateliéry ve Frýdku a Místku od 60. let 19. století do poloviny 20. století. Fotoateliér, fotokoutek, staré fotoaparáty, historické fotografie či příběhy prvních místních fotografů, to vše bude součástí této výstavy. Výstava začala včera a potrvá do 8. března 2026.
Halové závody
Oddíl Atletika Krnov pořádá v neděli v tělocvičně 2.ZŠ Smetanův okruh v Krnově halové atletické závody. Zváni jsou účastníci od 2 do 99 let. Začátek tříhodinové sportovní zábavy je v 9 hodin.
Partie
Tvorbu tří výrazných autorů se vztahem ke Slezsku – Ivany Štenclové, Pavla Formana a Roberta Kusmirowského – přibližuje nová výstava v opavském Domě umění nazvaná Partie. „Název odkazuje na rozehranou partii – vztahovou hru mezi lidmi, generacemi i regiony na obou stranách česko-polské hranice,“ uvádějí organizátoři. Polský umělec Robert Kusmirowski pracuje s fiktivní historickou identitou a působivými instalacemi, Ivana Štenclová v mnohovrstevných portrétních obrazech zkoumá lidskou identitu a paměť prostřednictvím detailních struktur a reliéfních vrstev. Pavel Forman využívá figurální malbu s prvky deformace, popkulturními odkazy a historickými konotacemi.
Mikulášské jízdy
Okruhem po Hrabůvce se zastávkami na Náměstí Ostrava- -Jih a Nádraží Vítkovice vedou Mikulášské jízdy s čertem a Mikulášem, které zítra pořádá Dopravní podnik Ostrava. Odjezdy z Náměstí Ostrava-Jih, směr ÚMOb Jih jsou v čase 9.03–11.33 a 13.03–15.33 v půlhodinovém intervalu. Odjezdy z Nádraží Vítkovice, směr Hrabůvka, kostel jsou ve stejném intervalu v době 09.16–11.46 a 13.16– 15.46. Dopolední spoj nejede celý okruh, je ukončen na zastávce Hrabůvka, Poliklinika. Jízdné se platí ve voze, dospělí platí 40 korun, děti od 6 do 15 let polovinu.
Běh do vrchu
Už zítra se uskuteční 55. ročník tradičního běžeckého závodu Běh do vrchu Ráztoka – Pustevny. Hromadný start se koná ve 12 hodin, prezentace účastníků bude od 9 do 11 hodin. Trasa závodu vede od Hotelu Ráztoka po Knížecí cestě do prostoru horní stanice lanové dráhy. Délka trati je 5700 metrů, převýšení je 400 metrů.
Historické perly pod Beskydami
Unikátní projekt Perly pod Beskydami, který vznikl ve spolupráci turistických informačních center působících ve třech městských památkových rezervacích – v Novém Jičíně, Štramberku a Příboře, ke kterým se připojilo také město Frýdek-Místek, zítra představí zájemcům Nový Jičín. „S naším průvodcem se účastníci projdou po historickém Masarykově náměstí, zavítají do svátečně vyzdobeného farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a vystoupají na věž kostela. Dozvědí se také mnoho zajímavého o vánočních tradicích a prohlédnou si obě expozice Návštěvnického centra věnované výrobě klobouků a slavnému generálu Laudonovi,“ zvou pořadatelé. Cílem projektu je co nejlépe využít historický potenciál zúčastněných měst a nabídnout návštěvníkům jedinečné zážitky. Začátek je stanoven na 10.00. (
Ostrava zpívá gospel
Hned tři koncerty letos nabídne projekt Ostrava zpívá gospel. Sbor amatérských zpěváků vedených sbormistrem Terrym Englishem přinese divákům výjimečný hudební zážitek, radost, energii a lidskou sounáležitost. Netradiční adventní koncerty budou v evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě, a to zítra v 18 hodin a v neděli od 15 a 18 hodin.
Vánoční jarmark na zámku
Zámek Hošťálkovy na Bruntálsku zítra pořádá vánoční jarmark i tradiční vánoční prohlídky. Jarmark s vánočním zbožím se uskuteční od 10.00 do 15.00 v rodinném salonu zámku, tradiční prohlídky zámecké expozice budou v časech 10.00, 12.00 a 14.00. Návštěvníci mohou posedět v zámecké kavárně či se zúčastnit minidílničky s vánočním tvořením. Vstupné na jarmark je 30 korun, pro školáky 20 korun.