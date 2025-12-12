Koledování v zoo
Tradiční předvánoční akce se koná zítra v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Návštěvníci se mohou těšit na koledy, živá zvířata a malou nadílku a další zajímavý program. Od 10.00 se bude konat zpívaní koled v expozici Na Statku, od 11.00 do 13.00 se zájemci budou moci zúčastnit vánočního tvoření ve výukovém centru.
Vánoční folkový koncert
Hukvaldský dvůr v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku hostí o třetí adventní neděli vánoční koncert kapely ForFolk a místní kapely Řehole. „Přijďte si užít krásnou sváteční atmosféru, melodie plné klidu a radosti s příchutí voňavého vánočního svařáku,“ zvou organizátoři. Na pódiu se spolu s hosty představí Robin Cowboy Hill, Silvie Ája Hillová, Radek Duda a Dominik Horák. Začátek je v 17.15. Už zítra na stejném místě vystoupí od 15.00 hukvaldská kapela Pokustone a kytarové duo Minestrone, prostor na pódiu dostanou i děti ze základní školy a pěvecký sbor s básníky.
Setkání betlémářů
Už od 18. století byl Příbor na Novojičínsku známým místem, kde se vyráběly betlémy. A tradice trvá - zítra se v tamním Centru tradičních technologií koná od 9 do 13 hodin setkání betlémářů. „Pravidelně během adventu pořádáme setkání betlemářů, na které zveme jedenáct neprofesionálních řezbářů ze severovýchodní Moravy. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout jejich originální betlémy a také se zblízka podívat, jak vznikají dřevěné figurky. Každý řezbář má svůj charakteristický rukopis a betlémové scény s motivem narození Ježíška tak získávají svá jedinečná ztvárnění s připomínkou blížících se vánočních svátků,“ uvádějí pořadatelé. Vstupné je 40 korun.
Na Vanoce dluhe noce
Kostel sv. Václava v Opavě hostí v neděli vánoční setkání folklorních souborů, cimbálových a lidových muzik. Tradiční koncert nazvaný Na Vanoce dluhe noce začíná v 15 hodin, vstupné je 150 korun.
Festival souznění
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění letos poprvé zavítá na Karvinsko. Dnes ještě celý festivalový ruch oživí Kunčice pod Ondřejníkem, kde si v sále beskydského H-Resortu návštěvníci vychutnají Vánoční koncert kapely Fleret a zpěvačky Zuzany Šulákové. Zítra se v rámci festivalu koná v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku Vánoční jarmark. „Můžete si zakoupit tradiční dekorace, podívat se na ukázky řemesel a samozřejmě si dát i něco dobrého. Místo provoní medovina, punč a další regionální delikatesy. Děti se mohou těšit na zábavnou show od Cirkus trochu jinak, pobaví Andělé na chůdách a vystoupení folklorních souborů Valašský vojvoda, Valášek i dětí z místní školy,“ uvedla za organizátory Pavla Mročková. Zároveň zítra premiérově festival Souznění zavítá do Karviné. V kostele Povýšení svatého Kříže ve Fryštátu začne v 17 hodin unikátní koncert Adventní a Mariánská hudba z klášterních archivů v ČR nazvaný Jubilate Deo v podání souboru Musica con GRAZia z Rakouska. „Poslední akcí festivalu bude závěrečný Galakoncert Souznění. Derniéra pořadu Svatou dobu již tu máme se uskuteční v neděli na Zámečku v Petrovicích u Karviné. Od 16 hodin vystoupí Iva Bittová, BEFOR a jeho sólisté,“ doplnila Mročková.
Svátek světel
V synagoze v Krnově na Bruntálsku se v neděli odehraje Chanuka - Svátek světel. Od 18.00 se uskuteční zažehnutí 1. světla Chanuky na venkovní i vnitřní chanukiji, zájemci se dozvědí vysvětlení tohoto židovského svátku i jeho historii. Součástí akce bude rovněž posezení v zimní modlitebně. (ova)