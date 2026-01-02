První víkend v novém roce přináší výšlapy, zimní hrad i výlety do havířské historie

  7:00
Protáhnout si tělo po svátcích a užít si pohyb na čerstvém vzduchu. K prvnímu víkendu letošního roku patří i celá řada novoročních výšlapů napříč celým krajem.
ilustrační snímek

foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nabídku ale doplňují i další akce: loutkové divadlo či výstava k havířovské historii.

Výstup na Svinec

Z náměstí v Novém Jičíně vede trasa Novoročního výstupu na vrch Svinec, který se vypíná nedaleko od města jihozápadním směrem. Tradiční pochod se koná zítra, jedná se o jeho třináctý ročník. Začíná se v 10.00, cíl je v čase 11.00 až 15.00 na vrcholu Svince, v případě špatného počasí na lyžařské chatě na Svinci.

Zimní procházka hradem

Zažít hrad uprostřed zimy? Proč ne. První mimořádné otevření hradu Sovince v Jiříkově na Bruntálsku v novém roce bude již zítra. Od 9.00 do 16.00 tak budete moci zažít romantickou prohlídku krás tohoto zachovalého a rozsáhlého hradního komplexu ze 14. století uprostřed lesů v zimním kabátě.

Na Prašivou hvězdicově

Tradiční akce Klubu českých turistů Novoroční čtyřlístek s hvězdicovým výstupem na Prašivou na Frýdecko-Místecku se uskuteční v neděli. Pro účastníky je zajištěno od 11.00 do 14.00 posezení na chatě s možností občerstvení, za příznivého počasí bude před chatou připraveno ohniště, kde se účastníci pochodu budou moci ohřát, případně si opéct buřty. Klub českých turistů pořádá podobné novoroční pochody s myšlenkou na vykonání čtyř dobrých skutků: jít na výlet, pozvat na něj někoho z okolí, poznat kus přírody a přispět potřebným. Kdo tak vykoná, dostane v cíli odznak Novoročního čtyřlístku.

Poslední vánoční procházka

Poslední ze série komentovaných procházek kouzelným světem Vánoc ve staré Ostravě se koná zítra od 10.00.

„Společně se ponoříme do historie, projdeme uličkami ozdobenými vánočními světly a připomeneme si, jak slavili Vánoce naši předci. Poslechnete si příběhy o Vánocích v hornických koloniích, jak vypadala štědrovečerní večeře nebo jak se měnily svátky v průběhu staletí. Dozvíte se od kdy vznikla tradice zdobení stromečků a vzpomeneme na mnohé štědrovečerní tradice, z nichž mnohé se v rodinách dodržují dodnes,“ uvádějí organizátoři. Prohlídky začínají většinou na Prokešově náměstí a jsou ukončeny poblíž trhů na Masarykově náměstí, vhodné jsou nejen pro dospělé, ale i pro děti.

Loutky v Opavě

Představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda bude k vidění v neděli v Loutkovém divadle Opava. Inscenaci určenou pro děti od čtyř let divadlo uvede od 10.00 a od 16.00.

Barevná historie

Galerie Maryčka v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově hostí ode dneška výstavu nazvanou Barevná historie Havířova. Její autoři Kamil Křenek a Ivo Lipina vás provedou prostřednictvím vzácných fotografií, dokumentů a osobních vzpomínek pamětníků sedmi dekádami bohaté historie města. Výstavu totiž připravil Spolek přátel Havířova při příležitosti významného jubilea – 70. výročí založení města.

2. ledna 2026

