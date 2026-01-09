leDen pro ženu
Užít si den, kdy si mohou něco vytvořit, pohovořit si o problémech, poradit se s kosmetičkou, kadeřnicí, zacvičit si a uvolnit se od stresu, občerstvit se u kávy a večer odreagovat u divadelního představení mohou ženy, které zítra vyrazí do Karviné, konkrétně do tamního Městského domu kultury. Od 10.00 do 18.00 se tam koná akce nazvaná leDen pro ženy, jejíž součástí jsou přednášky (Životní cyklus ženy, Péče o pleť a nejčastější nemoci kůže, Feng shui), workshopy (kreativní šití, pletení košíku, kurzy líčení a vlasového stylingu), cvičit se bude pilates a fyzioterapeutka se zaměří na pánevního dno.
Cesta do Betléma
Byť Vánoce už jsou pryč, jejich atmosféru si lze připomenout na výstavě Cesta do Betléma, která je k vidění v Muzeu Hlučínska v Hlučíně na Opavsku. Expozice přináší pestrou přehlídku dřevěných i papírových betlémů různého stáří a stylu. K nejcennějším exponátům patří betlémy z 19. století. Jeden z největších pochází z Příbora a do muzejních sbírek ostravského muzea se dostal už ve 30. letech 20. století díky páteru Josefu Slavíčkovi z Libhoště. Výstava ovšem ukazuje i nekompletní či kombinované betlémy, jejichž kouzlo přetrvává navzdory zubu času.
Smaltování
Dílna uměleckého smaltu v Dobrovského ulici ve Frýdku-Místku hostí zítra již 35. Smaltování pro veřejnost. „Přijďte objevovat kouzlo smaltování a zkuste proniknout do tajů této fascinující techniky,“ lákají organizátoři workshopu jak úplné začátečníky, tak pokročilé nadšence. Na programu je praktická práce se smaltem pod vedením zkušených lektorů, účastníci budou mít možnost vyrobit si vlastní kus — od šperků až po jedinečný kousek do domácnosti. Workshop se koná od 9.00 do 18.00.
Kamarádi z klobouku
Beskydské divadlo v Novém Jičíně pořádá v neděli od 10.00 tvořivé dílny pro děti od 4 do 10 let a jejich rodiče. „Přijďte za námi a uvidíte, jak se kamarádi z klobouku v lednu vydají na výlet na obrovskou horu. Zdolají ji, nebo jim výšlap překazí neočekávaný společník? Tentokrát si společně zahrajeme klasickou pohádku pomocí dřevěných loutek. Následně si vlastní loutky vyrobíte podle své fantazie. Přijďte a spolu s námi poodhalte oponu, za kterou se skrývá ten nejrozmanitější tvořivý materiál,“ zvou pořadatelé. Dílny, které rozvíjí fantazii, kreativitu, komunikační schopnosti, improvizaci, sebevědomí a schopnost sebeprezentace, vedou Miluše Říhová a Petra Gregorová.
Záznam pohledů
Městské muzeum v Krnově vystavuje druhou prezentaci polské Nyské umělecké skupiny (Nyska Grupa Artystyczna) nazvanou Záznam pohledů. „Výstava nabízí široké spektrum výtvarného umění: malbu, grafiku a kresbu, keramiku, sochařství a prostorové instalace,“ zvou organizátoři.
Večer v planetáriu
Spatřit povrch Měsíce, planety Sluneční soustavy, výjimečně komety, ve vzdáleném vesmíru pak zajímavé dvojhvězdy, vícehvězdné systémy, otevřené či kulové hvězdokupy, mlhoviny a vzdálené galaxie, to vše nabízí zítřejší astronomické pozorování v Planetáriu Ostrava. Začíná se v 19.30, délka programu je 120 minut.