Víkendové tipy zvou do planetária, na smaltování nebo za kamarády z klobouku

Přemýšlíte o víkendové náplni? Vyberte si z našich tipů.
leDen pro ženu

Užít si den, kdy si mohou něco vytvořit, pohovořit si o problémech, poradit se s kosmetičkou, kadeřnicí, zacvičit si a uvolnit se od stresu, občerstvit se u kávy a večer odreagovat u divadelního představení mohou ženy, které zítra vyrazí do Karviné, konkrétně do tamního Městského domu kultury. Od 10.00 do 18.00 se tam koná akce nazvaná leDen pro ženy, jejíž součástí jsou přednášky (Životní cyklus ženy, Péče o pleť a nejčastější nemoci kůže, Feng shui), workshopy (kreativní šití, pletení košíku, kurzy líčení a vlasového stylingu), cvičit se bude pilates a fyzioterapeutka se zaměří na pánevního dno.

Cesta do Betléma

Byť Vánoce už jsou pryč, jejich atmosféru si lze připomenout na výstavě Cesta do Betléma, která je k vidění v Muzeu Hlučínska v Hlučíně na Opavsku. Expozice přináší pestrou přehlídku dřevěných i papírových betlémů různého stáří a stylu. K nejcennějším exponátům patří betlémy z 19. století. Jeden z největších pochází z Příbora a do muzejních sbírek ostravského muzea se dostal už ve 30. letech 20. století díky páteru Josefu Slavíčkovi z Libhoště. Výstava ovšem ukazuje i nekompletní či kombinované betlémy, jejichž kouzlo přetrvává navzdory zubu času.

Smaltování

Dílna uměleckého smaltu v Dobrovského ulici ve Frýdku-Místku hostí zítra již 35. Smaltování pro veřejnost. „Přijďte objevovat kouzlo smaltování a zkuste proniknout do tajů této fascinující techniky,“ lákají organizátoři workshopu jak úplné začátečníky, tak pokročilé nadšence. Na programu je praktická práce se smaltem pod vedením zkušených lektorů, účastníci budou mít možnost vyrobit si vlastní kus — od šperků až po jedinečný kousek do domácnosti. Workshop se koná od 9.00 do 18.00.

Kamarádi z klobouku

Beskydské divadlo v Novém Jičíně pořádá v neděli od 10.00 tvořivé dílny pro děti od 4 do 10 let a jejich rodiče. „Přijďte za námi a uvidíte, jak se kamarádi z klobouku v lednu vydají na výlet na obrovskou horu. Zdolají ji, nebo jim výšlap překazí neočekávaný společník? Tentokrát si společně zahrajeme klasickou pohádku pomocí dřevěných loutek. Následně si vlastní loutky vyrobíte podle své fantazie. Přijďte a spolu s námi poodhalte oponu, za kterou se skrývá ten nejrozmanitější tvořivý materiál,“ zvou pořadatelé. Dílny, které rozvíjí fantazii, kreativitu, komunikační schopnosti, improvizaci, sebevědomí a schopnost sebeprezentace, vedou Miluše Říhová a Petra Gregorová.

Záznam pohledů

Městské muzeum v Krnově vystavuje druhou prezentaci polské Nyské umělecké skupiny (Nyska Grupa Artystyczna) nazvanou Záznam pohledů. „Výstava nabízí široké spektrum výtvarného umění: malbu, grafiku a kresbu, keramiku, sochařství a prostorové instalace,“ zvou organizátoři.

Večer v planetáriu

Spatřit povrch Měsíce, planety Sluneční soustavy, výjimečně komety, ve vzdáleném vesmíru pak zajímavé dvojhvězdy, vícehvězdné systémy, otevřené či kulové hvězdokupy, mlhoviny a vzdálené galaxie, to vše nabízí zítřejší astronomické pozorování v Planetáriu Ostrava. Začíná se v 19.30, délka programu je 120 minut.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Na Vysočině k ránu sněžilo na Pelhřimovsku, sníh by měl padat i přes den

ilustrační snímek

Na Vysočině dnes k ránu drobně sněžilo na Pelhřimovsku, podle meteorologů bude přes den padat sníh v celém kraji. Solené silnice jsou zatím holé a vymrzlé, na...

9. ledna 2026  6:47,  aktualizováno  6:47

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, místy se objevuje ledovka

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Do terénu vyjížděli postupně cestáři nejprve na západě regionu a přidávají se další. Na vozovkách je místy...

9. ledna 2026  6:46,  aktualizováno  6:46

Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, dálnice místy stojí

Ilustrační snímek

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích v pátek ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Více nákladních vozů stojí ve stoupání mezi 144. až 136. kilometrem ve směru na...

9. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  8:27

Ceny a poplatky v kraji porostou jen málo, někde lidé dokonce ušetří

ilustrační snímek

Obvykle jen mírné zdražování, často ceny na stejné úrovni a někdy dokonce zlevňování. Radnice či dodavatelé energií mají pro obyvatele kraje do nového roku dobré zprávy: jejich rodinné rozpočty...

9. ledna 2026  8:02

Deset let v nájmu stačilo. Pelhřimov staví vodárně ředitelství za 66 milionů

Administrativní budova stavební firmy VHST v pelhřimovské Skrýšovské ulici, ve...

Začala stavba nové provozní budovy Pelhřimovské vodárenské. Společnost, která vznikla před deseti lety a zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, dosud žádné své sídlo nemá. Prostory si musí...

9. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Firmy v kraji plánují velké investice do modernizace výroby i ekologie

Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala...

Navzdory složité ekonomické situaci, kdy třeba v Třineckých železárnách čekají, jak se podaří zajistit podporu státu pro stavbu elektrické obloukové pece, chystají firmy napříč Moravskoslezským...

9. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Zachráněný život vnímá jako největší odměnu hasič, který loni zasahoval v Mostě

ilustrační snímek

U požáru restaurace U Kojota v Mostě, při kterém zemřelo před rokem šest lidí a jedna žena později podlehla zranění v nemocnici, byl od prvopočátku velitel...

9. ledna 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

