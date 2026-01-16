O víkendu si můžete vyzkoušet jízdu na sněžných bruslích nebo mazlivou zvířecí jógu se štěňátky

  7:00
Třetí lednový víkend přináší nevšední sportovní zábavu, netradiční jógu, oblíbené Lego, přednášky či hudební zážitky s jazzem i klezmerskými melodiemi.

ilustrační snímek | foto: ČTK

Vyberete si z našich tipů?

Vzhůru na sněžné brusle

Nenechte si „ujet“ jedinečnou příležitost a vyzkoušejte si zítra či v neděli sněžné brusle přímo na sjezdovce v beskydském areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku. Jde o alternativu k lyžím a snowboardu, která přichází z Norska a láká svou jednoduchostí i praktičností. U vleku najdete stánek, ve kterém vám instruktor půjčí sněžné brusle odpovídající velikosti. Testování bude po oba dny od 8 do 12 hodin. ‚Pamatujte, že sněžné brusle si chce vyzkoušet hodně lidí. Pokud přijdete hned na otevíračku areálu, můžete jezdit i hodiny. Navíc na naučení je vhodnější ranní upravený povrch,“ radí organizátoři.

Jóga se štěňátky

Přijďte si odpočinout a zároveň si užít skvělý čas na speciální lekci jógy, která se koná v neděli od 10.00 v opavském kulturním centru Kupé. Akci pořádá organizace Animal yoga Opava a lekce jemné jógy bývají spojené s mazlením a hrou se štěňátky, například francouzskými buldočky, což přináší radost, snižuje stres a pomáhá socializaci zvířat. Rezervace je nutná, děti od 8 let jsou povoleny v doprovodu dospělého.

Kostičky

Ponořte se do světa kostek, fantazie a tvořivosti na výstavě Lego modelů, která se koná v neděli od 9.00 do 18.00 ve Společenském domě v Havířově. Návštěvníky čeká barevný svět plný nápadů, radosti a inspirace, herní zóna, smyslohraní i soutěže, které nadchnou děti i dospělé.

Krrnoc

Přednášky lékařů o záchranné službě zblízka, urbanisty a architekta o řeči města, kastelána o životě na zámku či poslance o tom, co obnáší práce v Poslanecké sněmovně a další nabízí dnešní přednášková noc Gymnázia Krnov. Uskuteční se přímo v gymnáziu na adrese Smetanův okruh 19, Pod Bezručovým vrchem, začíná se už v 16.00 a končí těsně před půlnocí.

Balonkový rej

Odpoledne plné smíchu, tance a kouzelné atmosféry nabízí Balonkový rej, který se koná v neděli od 14.30 do 17.00 ve Velkém sále Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně. Děti se mohou těšit na hry a soutěže, sladké odměny, diskotéku i kouzelnou balonkovou show Dana Taraby.

Jazz i klezmer

Klub Hudební Bazar v Ostravě hostí tradiční festival Jazz3králů. V jeho rámci dnes v klubu od 20.00 vystoupí David Uher, jenž je znám svou virtuózní technikou hry pohybující se na pomezí hudebních žánrů. V minulosti spolupracoval mimo jiné s Vladimírem Mišíkem. V současné době působí v kapele Area 51 a je součástí projektu Rocksymphony - Filharmonie Bohuslava Martinů. Zítra festival nabídne ve stejném čase koncert kapely Mamalör. Ta za místo svého vzniku považuje ostravskou industriální čtvrť Vítkovice - tady se dali dohromady v roce 2005 nejprve pod názvem Nima Maler harmonikář Jan Lörinc a houslista Jiří Macháček. Hudba kapely je inspirována klezmerskými melodiemi, písněmi potulných židovských hudebníků z východní Evropy.

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

16. ledna 2026

Polička spustí opravy zimního stadionu

ilustrační snímek

Město Polička může na jaře zahájit největší investiční akci roku, opravu zimního stadionu. Do soutěže na opravu za zhruba 65 milionů korun se přihlásil jediný zájemce, kterého radní na začátku týden...

16. ledna 2026  6:18

O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Nemocnice začínají omezovat návštěvy, prudce rostou počty respiračních infekcí

Ilustrační snímek

Frýdecko-místecká nemocnice tento týden jako první v Moravskoslezském kraji omezila návštěvy. Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace, prudce rostou počty nemocných akutními respiračními...

16. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Film, který rozdělil Česko. Dědictví se nyní vrací v obnovené premiéře

Bohumil Stejskal – nejikoničtější role Bolka Polívky

Kultovní snímek Věry Chytilové s názvem Dědictví aneb Kurvahošigutntag patří k nejvýraznějším a nejcitovanějším českým filmům posledních třiceti pěti let. Hlášky z tohoto snímku zlidověly a určitě...

16. ledna 2026  5:12

V Rakovníku se podařilo vrátit na koleje vykolejený vagon, provoz je obnoven

ilustrační snímek

Hasiči Správy železnic dnes v Rakovníku vrátili na koleje vagon nákladního vlaku, který ve středu odpoledne vykolejil při posunování. Událost se obešla bez...

15. ledna 2026  19:09,  aktualizováno  19:09

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která...

15. ledna 2026  20:32

Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)

V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o...

15. ledna 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

