Vyberete si z našich tipů?
Vzhůru na sněžné brusle
Nenechte si „ujet“ jedinečnou příležitost a vyzkoušejte si zítra či v neděli sněžné brusle přímo na sjezdovce v beskydském areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku. Jde o alternativu k lyžím a snowboardu, která přichází z Norska a láká svou jednoduchostí i praktičností. U vleku najdete stánek, ve kterém vám instruktor půjčí sněžné brusle odpovídající velikosti. Testování bude po oba dny od 8 do 12 hodin. ‚Pamatujte, že sněžné brusle si chce vyzkoušet hodně lidí. Pokud přijdete hned na otevíračku areálu, můžete jezdit i hodiny. Navíc na naučení je vhodnější ranní upravený povrch,“ radí organizátoři.
Jóga se štěňátky
Přijďte si odpočinout a zároveň si užít skvělý čas na speciální lekci jógy, která se koná v neděli od 10.00 v opavském kulturním centru Kupé. Akci pořádá organizace Animal yoga Opava a lekce jemné jógy bývají spojené s mazlením a hrou se štěňátky, například francouzskými buldočky, což přináší radost, snižuje stres a pomáhá socializaci zvířat. Rezervace je nutná, děti od 8 let jsou povoleny v doprovodu dospělého.
Kostičky
Ponořte se do světa kostek, fantazie a tvořivosti na výstavě Lego modelů, která se koná v neděli od 9.00 do 18.00 ve Společenském domě v Havířově. Návštěvníky čeká barevný svět plný nápadů, radosti a inspirace, herní zóna, smyslohraní i soutěže, které nadchnou děti i dospělé.
Krrnoc
Přednášky lékařů o záchranné službě zblízka, urbanisty a architekta o řeči města, kastelána o životě na zámku či poslance o tom, co obnáší práce v Poslanecké sněmovně a další nabízí dnešní přednášková noc Gymnázia Krnov. Uskuteční se přímo v gymnáziu na adrese Smetanův okruh 19, Pod Bezručovým vrchem, začíná se už v 16.00 a končí těsně před půlnocí.
Balonkový rej
Odpoledne plné smíchu, tance a kouzelné atmosféry nabízí Balonkový rej, který se koná v neděli od 14.30 do 17.00 ve Velkém sále Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně. Děti se mohou těšit na hry a soutěže, sladké odměny, diskotéku i kouzelnou balonkovou show Dana Taraby.
Jazz i klezmer
Klub Hudební Bazar v Ostravě hostí tradiční festival Jazz3králů. V jeho rámci dnes v klubu od 20.00 vystoupí David Uher, jenž je znám svou virtuózní technikou hry pohybující se na pomezí hudebních žánrů. V minulosti spolupracoval mimo jiné s Vladimírem Mišíkem. V současné době působí v kapele Area 51 a je součástí projektu Rocksymphony - Filharmonie Bohuslava Martinů. Zítra festival nabídne ve stejném čase koncert kapely Mamalör. Ta za místo svého vzniku považuje ostravskou industriální čtvrť Vítkovice - tady se dali dohromady v roce 2005 nejprve pod názvem Nima Maler harmonikář Jan Lörinc a houslista Jiří Macháček. Hudba kapely je inspirována klezmerskými melodiemi, písněmi potulných židovských hudebníků z východní Evropy.