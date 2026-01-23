Karneval v cirkuse
Kulturní dům Na Rybníčku v Opavě hostí v neděli od 15.00 do 17.00 zábavný karneval, který nabídne tanec, zábavu a hry pro malé i větší děti v maskách a jejich doprovod.
Sněhové sochy na Kopřivné
Zatímco beskydské Pustevny se nyní pyšní ledovými sochami, v Resortu Kopřivná v Malé Morávce na Bruntálsku zpestřují nyní zimní sezonu tradiční sněhové sochy. Sněhoví umělci je začali tvořit v úterý, hotové sochy, které zkrášlují vybraná místa v celém areálu a doplňují prostředí sjezdovek, jsou k vidění ode dneška.
Miniškola zimního táboření
Chcete se dozvědět, jak přenocovat v zimě ve volné přírodě, poslechnout si doporučení, tipy a rady zkušenějších? Pak vyrazte o víkendu na beskydskou horskou chatu Prašivá ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku, kde se koná ode dneška do neděle Miniškola zimního táboření.
Novoroční koncert
Evangelická modlitebna v Novém Jičíně bude v neděli dějištěm tradičního Novoročního koncertu Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Zazní na něm skladby Pavla Josefa Vejvanovského, Georga Friedricha Händela, Antonína Dvořáka, Pavla Knápka a Marcela Grandjanyho. Jako sólisté vystoupí harfistka Amelia Tokarska a barytonista Aleš Pirnos. Začátek je v 16.30.
Festival koled
Smíšený sbor Lira zve na Festival koled a pastorálních písní. Konat se bude pod záštitou Polského kulturně-osvětového svazu PZKO v neděli od 15.00 v kostele Povýšení svého Kříže v Karviné-Fryštátě. Vystoupí na něm jednak pořádající sbor Lira z Karviné-Darkova, sbor Dźwięk z Karviné-Ráje, mužský sbor Hejnal-Echo z Karviné-Fryštátu, Komorní sbor karvinské římskokatolické farnosti a pěvecký sbor Apertum Cor z Katowic-Zadola.
Ozzy fest
Pětice kapel Ahard, Moravius, Christ off, Trinitum a Train Corpse vystoupí zítra v ostravském Rock and Roll Garage Clubu na Ozzy festu. Na počest „Prince temnot“ Ozzyho Osbourna každá z uvedených kapel zahraje skladby z jeho repertoáru, případně z repertoáru kapely Black Sabbath a samozřejmě i své vlastní skladby. ]“Celý večer, bude probíhat v ‚Ozzy‘ atmosféře s tematickými dekoracemi, včetně ‚Ozzyho trůnu‘ postaveného uprostřed pódia. Každý z návštěvníků si bude mít možnost zakoupit svého ‚perníkového netopýra‘ a ukousnout mu hlavu,“ zvou organizátoři. Po odehrání všech kapel bude následovat afterparty, kde vystoupí kapela Christ Off a zahraje pecky kapel Slayer, Metallica nebo Megadeath.