Víkend můžete strávit zimním tábořením, se sněhovými sochami nebo na koncertě

Řešíte, kam můžete o víkendu vyrazit s dětmi nebo sami za kulturou či do přírody? Vyberete si z našich tipů?

Sněhové sochy v Kopřivné v Malé Morávce. | foto: Resort Kopřivná

Karneval v cirkuse

Kulturní dům Na Rybníčku v Opavě hostí v neděli od 15.00 do 17.00 zábavný karneval, který nabídne tanec, zábavu a hry pro malé i větší děti v maskách a jejich doprovod.

Sněhové sochy na Kopřivné

Zatímco beskydské Pustevny se nyní pyšní ledovými sochami, v Resortu Kopřivná v Malé Morávce na Bruntálsku zpestřují nyní zimní sezonu tradiční sněhové sochy. Sněhoví umělci je začali tvořit v úterý, hotové sochy, které zkrášlují vybraná místa v celém areálu a doplňují prostředí sjezdovek, jsou k vidění ode dneška.

Miniškola zimního táboření

Chcete se dozvědět, jak přenocovat v zimě ve volné přírodě, poslechnout si doporučení, tipy a rady zkušenějších? Pak vyrazte o víkendu na beskydskou horskou chatu Prašivá ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku, kde se koná ode dneška do neděle Miniškola zimního táboření.

Novoroční koncert

Evangelická modlitebna v Novém Jičíně bude v neděli dějištěm tradičního Novoročního koncertu Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Zazní na něm skladby Pavla Josefa Vejvanovského, Georga Friedricha Händela, Antonína Dvořáka, Pavla Knápka a Marcela Grandjanyho. Jako sólisté vystoupí harfistka Amelia Tokarska a barytonista Aleš Pirnos. Začátek je v 16.30.

Festival koled

Smíšený sbor Lira zve na Festival koled a pastorálních písní. Konat se bude pod záštitou Polského kulturně-osvětového svazu PZKO v neděli od 15.00 v kostele Povýšení svého Kříže v Karviné-Fryštátě. Vystoupí na něm jednak pořádající sbor Lira z Karviné-Darkova, sbor Dźwięk z Karviné-Ráje, mužský sbor Hejnal-Echo z Karviné-Fryštátu, Komorní sbor karvinské římskokatolické farnosti a pěvecký sbor Apertum Cor z Katowic-Zadola.

Ozzy fest

Pětice kapel Ahard, Moravius, Christ off, Trinitum a Train Corpse vystoupí zítra v ostravském Rock and Roll Garage Clubu na Ozzy festu. Na počest „Prince temnot“ Ozzyho Osbourna každá z uvedených kapel zahraje skladby z jeho repertoáru, případně z repertoáru kapely Black Sabbath a samozřejmě i své vlastní skladby. ]“Celý večer, bude probíhat v ‚Ozzy‘ atmosféře s tematickými dekoracemi, včetně ‚Ozzyho trůnu‘ postaveného uprostřed pódia. Každý z návštěvníků si bude mít možnost zakoupit svého ‚perníkového netopýra‘ a ukousnout mu hlavu,“ zvou organizátoři. Po odehrání všech kapel bude následovat afterparty, kde vystoupí kapela Christ Off a zahraje pecky kapel Slayer, Metallica nebo Megadeath.

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Jih Moravy ochromila ledovka. Policie povolala posily, záchranka spustila traumaplán

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku, (23.ledna 2026)

Na jihu Moravy od brzkého rána trvá kalamita kvůli ledovce. S obtížemi jezdí MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2. Situaci komplikovala ranní dopravní špička. Policie...

23. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  10:24

Červený balónek

Inscenace režisérky Michaely Homolové s názvem Červený balónek

Příběh o přátelství malého chlapce a kouzelného balónku uvede v sobotu Naivní divadlo v Liberci.

23. ledna 2026  10:20

V Krasíkově u Kokašic na Tachovsku hořel ráno sklad zemědělské firmy

ilustrační snímek

V Krasíkově u Kokašic na Tachovsku hořel dnes ráno sklad zemědělské společnosti. Zasahovaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Hořela zejména...

23. ledna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

V Olomouckém kraji to klouže. Srazilo se osm aut, na ledovce uvázl autobus

Nehoda mezi obcemi Hněvotín a Lutín na Olomoucku, kde se střetlo osm aut. (23....

Maximálně opatrní by v pátek měli být řidiči při cestách v Olomouckém kraji. Kromě Šumperska, kde začalo mrholit časně ráno, hlásí problémy kvůli ledovce řidiči také na Olomoucku a Prostějovsku....

23. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  10:13

Na Trutnovsku se srazila dvě auta, ze zdemolovaného vozu vyprostili řidiče

Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)

Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na silnici I/16 v Horní Olešnici na Trutnovsku. Vážná nehoda se stala nejspíš po smyku jednoho z vozů. Hasiči museli vyprostit ze zcela zničeného auta řidiče,...

23. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Pavel navštívil přerovskou Meoptu, ptal se na budoucnost perspektivní výroby

Prezident Petr Pavel navštívil přerovskou Meoptu.

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Páteční program prezident v 9:00 zahájil návštěvou přerovské Meopty, která je jednou z největších a technologicky...

23. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  10:12

Mezi nebem a zemí

Ilustrační snímek

Na divadelní představení mohou v neděli přijít návštěvníci do KC Kino Harrachov.

23. ledna 2026  10:11

Melantrichova ulice

Melantrichova ulice

Ranní úklid v Praze 1 na Starém Městě v Melantrichově ulici v podání Pražských služeb.

vydáno 23. ledna 2026  10:03

Zvířecí pohotovost se osvědčila. Veterinářů, kteří by chtěli sloužit, přibývá

Ilustrační obrázek

Pilotní projekt veterinární víkendové pohotovosti se v Karlovarském kraji osvědčil a bude pokračovat další dva roky. Jak řekl krajský radní pro životní prostředí Jan Vrba, projekt oceňují chovatelé i...

23. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Městský sklářský ples

Plesová sezona, ilustrační foto

Železný Brod zve na Městský sklářský ples v místní sokolovně v Masarykově ulici. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Koloseum.

23. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Budoucnost soudu v Rokycanech je nejistá, ministr Tejc chce šetřit

Budova Okresního soudu v Rokycanech (16. ledna 2026)

Je budoucnost Okresního soudu v Rokycanech ohrožená, protože s osmi soudci patří mezi pět nejmenších soudů v České republice? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc naznačil na síti X před několika dny,...

23. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Ve výše položených místech Pardubického kraje se místy tvoří náledí

ilustrační snímek

Ve výše položených místech Pardubického kraje se na některých silnicích tvoří náledí. V oblastech, kde se nepoužívá posypová sůl, také na vozovkách zůstávají...

23. ledna 2026  8:04,  aktualizováno  8:04

