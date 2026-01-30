Víkend přináší extrémní zimní Lysou horu, první masopustní zábavu či Kiss Symphony

Předzvěst masopustního období, barevný svět motýlů, extrémní závod anebo nevšední kulturní zážitky slibuje víkendový přelom ledna a února.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Vyberete si z našich volnočasových tipů?

Motýli a orchideje

Chcete si na přelomu ledna a února vychutnat tropický svět plný stovek živých motýlů, orchidejí i dalších výjimečných rostlin? Pokud ano, zamiřte do Úvalna na Bruntálsku. Ve skleníku tamního zahradnictví Flora zítra začíná prodejní výstava orchidejí. Otevřeno bude denně od 8.00 do 18.00 až do 8. března.

LH24

Chcete-li být svědky extrémních výkonů, nenechte si ujít již 13. ročník závodu 24 hodin na Lysé hoře. Ten odstartuje zítra v 10.00 od WoodArény v Ostravici na Frýdecko-Místecku a nabídne tradiční kombinaci 24hodinové horské štafety dvojic a závodu jednotlivců, který je zároveň vyhlášen jako Zimní mistrovství České republiky v horském maratonu jednotlivců. „Na start se postaví několik set závodníků a boj o titul svede celá řada favoritů, mezi kterými nechybí loňský vítěz ani rekordman v počtu prvenství,“ lákají organizátoři. „Zveme všechny fanoušky sportu i hor nejen na emocemi nabitý hromadný start, ale také k Hotelu Sepetná, kde vytrvalci budou dokončovat každý závodní okruh a vydávat se do dalšího. Bude zde občerstvení, velkoplošná LED obrazovka s promítáním aktuálního dění na trati, které doplní rozhovory a postřehy vytrvalých moderátorů,“ zve ředitel závodu Libor Uher.

Gongová show

Gongovou lázeň aneb příjemný zážitek hluboké relaxace, kde se můžete nechat unášet bohatými vibracemi a tóny chrámových gongů nabídne dnešní podvečerní program v útulném prostředí malého sálu Městského domu kultury v Karviné. „Zvuky gongů jsou známé svým širokým spektrem frekvencí a hlubokými vibracemi, které mnozí účastníci popisují jako příjemnou „zvukovou masáž“. Podle výzkumů může taková zvuková terapie podporovat přechod mozkových vln do klidnějších stavů alfa a theta – podobných těm, které zažíváme při hluboké relaxaci nebo přirozené meditaci. To často přináší úlevu od stresu, snížení napětí a pocit vnitřního klidu a harmonie,“ uvádějí pořadatelé. „Přijďte si dopřát chvíli jen pro sebe, kde se můžete uvolnit, načerpat energii a nechat zvuky působit na tělo, mysl i duši. Tímto zvukovým zážitkem vás provede zkušený lektor z karvinského Dragon Clubu Marek Szweda.“ Začátek je v 18.00.

Frenštátský masopust

Tradiční moravská zabijačka s ochutnávkou, zabijačkové hody, rej masek, masopustní kapela, pouliční pohádky, masopustní žertovné hry a soutěže, tradiční stánky, polévka za kačku a další zábava nesmí chybět na zítřejším masopustu ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku. „Masopustní veselí začíná v 9.30 u domu starosty v Jandově stromořadí, odkud se společně v dobré náladě vydáme na náměstí. Zde bude pokračovat bohatý program plný zábavy, hudby a dobrého jídla. Těšit se můžete na masopustní ceremonie, během nichž dojde k vykoupení medvěda od principála a jeho osvobození ze řetězů, slavnostní vynášení prasátka a otevření frenštátské kašny hojnosti,“ lákají pořadatelé. Pro děti i dospělé bude připravena řada žertovných soutěží a her nebo třeba pouliční divadlo. Nebude chybět ani polní kuchyně s polévkou pro chudé, kterou si můžete vychutnat za symbolickou korunu.

Viděno očima srdce

Městská knihovna v Hradci nad Moravicí na Opavsku aktuálně láká na výstavu velkoformátových olejomaleb Evy Slaninové, amatérské malířky z Opavy. Můžete se přijít potěšit barvami, atmosférou a osobitým pohledem autorky na svět okolo nás. Současně je v knihovně k vidění výstavka prací a miniaturních obrázků Hany Víchové z Jakubčovic nad Odrou, které vytvořila využitím různých technik a na nichž se snažila zachytit vnímání krásy okolního světa.

Kiss Symphony

Unikátní kostýmy a největší hity jako Crazy crazy nights, Rock and Roll all nite, I was made for lovin’ you, God gave Rock’n’Roll to you, Heaven’s on fire a další. Původní americká kapela Kiss sice nepřijede, zato bude zítra v ostravské aule Gong k vidění Kiss Symphony Tribute Show v podání formace Mr. Speed. Ta zavítala do Česka v rámci turné a fanouškům zahraje ty nejznámější hity společně s Českým symfonickým orchestrem. „Už 30 let se snažíme vydat ze sebe to nejlepší. Nemáme žádný bojový plán, ale lásku ke kapele Kiss, která dala každému z nás důvod žít. Od skromných obleků až po kostýmy na zakázku, od jednoduchého transparentu až po pódiové dekorace. Mr. Speed se nezastavil před ničím, aby tu mohl být s vámi,“ posílají vzkaz členové tribute kapely. Hudební i ohnivá show vypukne ve 20.00.





29. ledna 2026  21:52,  aktualizováno  30. 1. 7:14

Nošení dětí i výroba ponožek. Muzejníci připravili pestrou nabídku výstav

Zuzana Beranová s fotkou Joy Adamsonové na výstavě v Opavě

Kulaté výročí Otce národa, nová expozice věnovaná opavské rodačce Joy Adamsonové, velká výstava horské fotografie, ale i témata z běžného života jako nošení dětí nebo tradice výroby zimních ponožek....

30. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

30. ledna 2026

Jak vymýšlet stále nové otázky? Čerpám i z bizarních situací, říká autorka Kvíz Open

Monika Malíšková roky s oblibou zkouší kvízy vytvořené kolegy či konkurencí....

Celoročně vymýšlí kvízové otázky, na které chodí lidé do hospod. Teď Monika Malíšková chystá v Brně celodenní Kvíz Open. Vášeň pro vědomostní soutěže měla už od dětství. Začalo to deskovými hrami,...

30. ledna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Ve Faunaparku se dozvíte, proč se slaví Hromnice. A opravdu je na ně o hodinu více?

Na svátek Uvedení Páně do chrámu se světí svíce hromničky.

Na procházce Faunaparkem ve Frýdku-Místku vás čeká zábavná stezka s úkoly. Mimo jiné se dozvíte, proč se vlastně Hromnice slaví a co znamenají.

30. ledna 2026

Jeseníky, ráj běžkařů. Kudy vedou nejlepší trasy a kde jsou nejhezčí výhledy

Běžkaři mají v Jeseníkách i v Beskydech mnoho oblíbených tras.

Terény od lehkých po velmi náročné, sjezdy i stoupání, vrstevnicové trasy, úchvatné výhledy. To vše nabízí běžkařské trasy v Jeseníkách. Redakce iDNES.cz přináší výčet těch nejoblíbenějších tras a...

30. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Devadesátky. Přísnost, nebo diskotéka? Výstava DEVADE zkoumá architekturu doby, která je často ignorovaná

Křižíkovy pavilony na Výstavišti navrhl architekt Michal Brix. Jejich realizace...

Devadesátá léta v české architektuře bývají shrnována rychlou zkratkou. Buď jako období euforie a svobody, nebo jako čas estetických přehmatů, které by bylo lepší zapomenout. Právě tato redukce na...

30. ledna 2026  4:39

Husa na provázku uvede Satana v Goraji, novinky mají i další brněnské scény

Brněnské Divadlo Husa na provázku dnes v české premiéře uvede mrazivé podobenství Satan v Goraji. Autorem předlohy je držitel Nobelovy ceny za literaturu,...

30. ledna 2026,  aktualizováno 

