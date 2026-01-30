Vyberete si z našich volnočasových tipů?
Motýli a orchideje
Chcete si na přelomu ledna a února vychutnat tropický svět plný stovek živých motýlů, orchidejí i dalších výjimečných rostlin? Pokud ano, zamiřte do Úvalna na Bruntálsku. Ve skleníku tamního zahradnictví Flora zítra začíná prodejní výstava orchidejí. Otevřeno bude denně od 8.00 do 18.00 až do 8. března.
LH24
Chcete-li být svědky extrémních výkonů, nenechte si ujít již 13. ročník závodu 24 hodin na Lysé hoře. Ten odstartuje zítra v 10.00 od WoodArény v Ostravici na Frýdecko-Místecku a nabídne tradiční kombinaci 24hodinové horské štafety dvojic a závodu jednotlivců, který je zároveň vyhlášen jako Zimní mistrovství České republiky v horském maratonu jednotlivců. „Na start se postaví několik set závodníků a boj o titul svede celá řada favoritů, mezi kterými nechybí loňský vítěz ani rekordman v počtu prvenství,“ lákají organizátoři. „Zveme všechny fanoušky sportu i hor nejen na emocemi nabitý hromadný start, ale také k Hotelu Sepetná, kde vytrvalci budou dokončovat každý závodní okruh a vydávat se do dalšího. Bude zde občerstvení, velkoplošná LED obrazovka s promítáním aktuálního dění na trati, které doplní rozhovory a postřehy vytrvalých moderátorů,“ zve ředitel závodu Libor Uher.
Gongová show
Gongovou lázeň aneb příjemný zážitek hluboké relaxace, kde se můžete nechat unášet bohatými vibracemi a tóny chrámových gongů nabídne dnešní podvečerní program v útulném prostředí malého sálu Městského domu kultury v Karviné. „Zvuky gongů jsou známé svým širokým spektrem frekvencí a hlubokými vibracemi, které mnozí účastníci popisují jako příjemnou „zvukovou masáž“. Podle výzkumů může taková zvuková terapie podporovat přechod mozkových vln do klidnějších stavů alfa a theta – podobných těm, které zažíváme při hluboké relaxaci nebo přirozené meditaci. To často přináší úlevu od stresu, snížení napětí a pocit vnitřního klidu a harmonie,“ uvádějí pořadatelé. „Přijďte si dopřát chvíli jen pro sebe, kde se můžete uvolnit, načerpat energii a nechat zvuky působit na tělo, mysl i duši. Tímto zvukovým zážitkem vás provede zkušený lektor z karvinského Dragon Clubu Marek Szweda.“ Začátek je v 18.00.
Frenštátský masopust
Tradiční moravská zabijačka s ochutnávkou, zabijačkové hody, rej masek, masopustní kapela, pouliční pohádky, masopustní žertovné hry a soutěže, tradiční stánky, polévka za kačku a další zábava nesmí chybět na zítřejším masopustu ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku. „Masopustní veselí začíná v 9.30 u domu starosty v Jandově stromořadí, odkud se společně v dobré náladě vydáme na náměstí. Zde bude pokračovat bohatý program plný zábavy, hudby a dobrého jídla. Těšit se můžete na masopustní ceremonie, během nichž dojde k vykoupení medvěda od principála a jeho osvobození ze řetězů, slavnostní vynášení prasátka a otevření frenštátské kašny hojnosti,“ lákají pořadatelé. Pro děti i dospělé bude připravena řada žertovných soutěží a her nebo třeba pouliční divadlo. Nebude chybět ani polní kuchyně s polévkou pro chudé, kterou si můžete vychutnat za symbolickou korunu.
Viděno očima srdce
Městská knihovna v Hradci nad Moravicí na Opavsku aktuálně láká na výstavu velkoformátových olejomaleb Evy Slaninové, amatérské malířky z Opavy. Můžete se přijít potěšit barvami, atmosférou a osobitým pohledem autorky na svět okolo nás. Současně je v knihovně k vidění výstavka prací a miniaturních obrázků Hany Víchové z Jakubčovic nad Odrou, které vytvořila využitím různých technik a na nichž se snažila zachytit vnímání krásy okolního světa.
Kiss Symphony
Unikátní kostýmy a největší hity jako Crazy crazy nights, Rock and Roll all nite, I was made for lovin’ you, God gave Rock’n’Roll to you, Heaven’s on fire a další. Původní americká kapela Kiss sice nepřijede, zato bude zítra v ostravské aule Gong k vidění Kiss Symphony Tribute Show v podání formace Mr. Speed. Ta zavítala do Česka v rámci turné a fanouškům zahraje ty nejznámější hity společně s Českým symfonickým orchestrem. „Už 30 let se snažíme vydat ze sebe to nejlepší. Nemáme žádný bojový plán, ale lásku ke kapele Kiss, která dala každému z nás důvod žít. Od skromných obleků až po kostýmy na zakázku, od jednoduchého transparentu až po pódiové dekorace. Mr. Speed se nezastavil před ničím, aby tu mohl být s vámi,“ posílají vzkaz členové tribute kapely. Hudební i ohnivá show vypukne ve 20.00.