Proč se říká „…na Hromnice o hodinu více…“ a skutečně je jaro už za dveřmi? V dílničce ve stanu si vlastnoručně vyrobíte svíčku Hromničku a odnesete si ji domů. Akce je na programu v neděli 1. února od 15 do 17 hodin.
Vše zvládnou i nejmenší za podpory dospělého doprovodu.
Zdejší bistro se postará o vaše chuťové buňky, nabídne teplé nápoje, kávu, čaj, alko nealko i náš vyhlášený svařák.
Vstup průběžný od 15.00 do 16.00. Park bude otevřen od 15.00 do 17.00.
Vstupné: 100 Kč/os. Rodinné 300 Kč (2+3). Děti do 3 let zdarma.
Zdejší zvířátka se na vás moc těší, nejvíce králíčci, husa Madlenka, slepičky Tina a Kájínek. Pokud jim chcete přilepšit a udělat radost, jistě ocení ledový i jiný salát, kedluben, květák, zelí, mrkev či jablíčka.
Parta místních pěti kočiček pod vedením Baumaxe miluje kočičí konzervy a kapsičky.
Nenoste: suché pečivo, skořápky, vlašské ořechy, kaštany a žaludy.