Korunovační klenoty
Repliky korunovačních klenotů můžete obdivovat v Muzeu Beskyd na frýdecko-místeckém zámku. „Unikátní putovní výstava přináší mistrovské a detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem a jeho týmem. Poprvé tak uvidíte kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče.
Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími prostřednictvím atraktivních exponátů, panelů a historických ukázek. Nechte se provést příběhem nejcennějších symbolů českého státu… tak blízko jste jim ještě nebyli,“ zvou pořadatelé.
Předzvěst jara
Na stovky motýlů mezi rozkvetlými orchidejemi láká Zahrada Flora v Úvalně na Bruntálsku. „Přijměte naše pozvání na třetí ročník vaší oblíbené výstavy Motýli a orchideje, která je po roce opět tady. Nechte se unést do světa barev a vůní. Zima už je dlouhá, tak si přijďte zpříjemnit zimní dny jedinečným zážitkem, který potěší nejen vás, ale i celou rodinu,“ láká Zahrada.
Masopustní prohlídky
Tematické masopustní prohlídky pořádá zámek ve Štáblovicích na Opavsku. „Dovolujeme si vás pozvat na prohlídky Jídlo a pití na šlechtickém sídle, kdy naši předkové toto období prožívali ve znamení masopustního veselí, karnevalů, hodování a bohatých hostin. A šlechtická společnost v těchto tradicích rozhodně nezaostávala, ba právě naopak,“ uvádějí organizátoři. „Součástí masopustních víkendů jsou také tematické masopustní hody v Zámecké restauraci Štáblovice, inspirované tradiční českou kuchyní.“
Valentýn v zoo
Mimořádnou prohlídku s průvodcem zaměřenou na partnerské soužití zvířat, pořádá v sobotu v 10.30 ostravská zoo. Sraz zájemců je v 10.30 u plameňáků. Zamilované páry se pak mohou v sobotu 14. února těšit v zoo na valentýnskou slevu
Pouť
Pouť sv. Valentina můžete v neděli navštívit v Příboře. „Těšit se můžete na valentinské kolo štěstí, šermířské vystoupení, pohádku pro nejmenší, historický kolotoč a mnoho dalšího,“ lákají pořadatelé. „Otevřený pro vás bude kostel sv. Valentina a Centrum tradičních technologií s výstavou Aby nohy nezábly.“ Program u kostela začíná v 9 hodin, mše je v 9.30.
Výstava
Poutní místa na Těšínsku představuje výstava v Historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně. „Mezi nejstarší poutní místa na Těšínsku patří Orlová se svým mariánským chrámem. Především v souvislosti s rekatolizací Těšínska od poloviny 17. století je možné i na tomto území pozorovat nárůst nových poutních míst a lokálních center kultů spjatých jak se Spasitelem, tak i Pannou Marií a různými světci, jmenujme alespoň Annu, Antonína Paduánského, Ignáce z Loyoly, Jana Sarkandra či Vavřince,“ vysvětluje historik David Pindur. „Mezi nimi si vydobyl dominantní postavení Frýdek s milostnou sochou Panny Marie, jež od druhé poloviny 17. století nepřetržitě přitahuje nesčetné zástupy poutníků. Výstava nás však zavede také na některé beskydské kopce, sestoupíme k posvátným pramenům a odhalíme i dávno zapomenutá místa a souvislosti.“