Svatba jako řemen
Celé století vývoje svatební módy nejen v oblékání nevěst a ženichů, ale také jejich matek nebo družiček, představuje aktuální výstava v krnovské Flemmichově vile nazvaná Svatba jako řemen. Svatební kostýmy zapůjčila ze své soukromé sbírky Zdena Mudráková ze Zlína a na výstavě pořádané ve spolupráci s letohrádkem Mitrovských v Brně mohou návštěvníci obdivovat více než 30 unikátních svatebních originálů. K nim autorka přiřadila ještě další dámské společenské šaty maminek a svědkyň, družičkové šaty a samozřejmě nejrůznější pánské obleky. Kromě oblečení jsou k vidění také doplňky jako rukavičky, závoje nebo příčesky, obuv, svatební kytice a svatební alba. Celou expozici doplňuje instalace svatební hostiny z období secese. Otevřeno je denně mimo pondělí v době od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00, vstupné činí 50 korun, zlevněné je za 30 korun.
Opavská růže
Víceúčelová sportovní hala v Opavě hostí v neděli již 11. ročník soutěže mažoretek a roztleskávaček nazvanou Opavská růže. Soutěžit budou jak skupiny, tak sóloformace (sóla, dua/tria, mini), přihlásit se mohli jak amatéři, tak i účastníci registrovaní v České federaci mažoretkového sportu. První soutěžící nastoupí na plochu v 7.30, vyhlášení vítězů v kategorii seniorek bude přibližně ve 23.00.
Pit Happens
To nejlepší z okolní české a polské hardcoreové scény nabídne dnešní koncert v Hard Cafe v Karviné-Mizerově. „Hard Cafe se otřese v základech a nebude to kvůli důlní činnosti. Na koncertě vystoupí kapely Edge of Illusion, Newspeak, Six Steps Forward a Vermintide Visions,“ uvádějí pořadatelé. Začátek je v 19.30, vstupné je 250 korun.
Festival pro zdraví
Přednášky lékařů, muzikoterapii, jarmark i bazárek jsou součástí Festivalu pro zdraví, který se koná zítra od 9.00 do 19.00 v budově Střední odborné školy Educa v Novém Jičíně.
Šibřinky
Tradiční sokolská maškarní zábava s bohatou historií startuje dnes ve Fryčovicích na Frýdecko-Místecku. První večer 66. ročníku Šibřinků, tentokrát na téma A zase jsou tu Vánoce, se koná fryčovické sportovní hale dnes, druhý bude zítra, další dva pak příští pátek a sobotu. „O zábavu a občerstvení je postaráno, hudbu zajistí kapely Hec a Maras banda,“ zvou organizátoři.
Knižní festival
Knižní novinky a to nejzajímavější z knižní produkce představí nakladatelé všech žánrů z celé České republiky na Knižním festivalu, který se koná dnes a zítra na výstavišti Černá louka v Ostravě. Tváří festivalu je spisovatelka Alena Mornštajnová, v rámci doprovodného programu se můžete těšit na tematické besedy a přednášky na třech scénách, autorská čtení, autogramiády, křty nových knih a setkání s nejčtenějšími českými autory, workshopy, tvůrčí dílny a herní zónu, odpočinkovou „chill out“ zónu s kavárnou, soutěže i tematické výstavy.