O víkendu se můžete vydat třeba za slavným Janem Žižkou z Trocnova a husitskou hradbou

Zimní táboření
Už vám chybí nocleh ve stanu? Mrazy sice pominuly, přesto Strážiště v Úvalně na Krnovsku hostí ode dneška až do neděle 23. ročník Zimního táboření. Účastníci začnou stavět tábor v 15.00, pak bude následovat posezení u ohně. Na zítřek jsou v plánu výlety po okolí. Zamířit lze na rozhledny Hanse Kudlicha na Strážišti, na Cvilíně a Ježníku u Krnova či na vrchu Strážný nad Liptání, na zříceninu hradu Šelenburk nebo do poutního kostela Svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Mariánském poli. Večer se bude znovu sedět u ohně, v neděli už bude následovat jen úklid tábořiště.
Velryba Lízinka
Co se stane, když se velryba Lízinka zatoulá ze Severního oceánu až do české řeky? Stejně jako všichni zatoulaní i ona hledá pomoc a kamaráda. A najde ho ve stejně nešťastném a osamoceném klukovi, malém rybáři Tomášovi. Spolu překonávají nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak to dopadne, to se děti dozvědí v nedělní divadelní pohádce v Domě kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku. Začátek představení je v 10.00.
Samba & Salsa
V Městském domě kultury ve Karviné dnes startuje kurz samby a salsy pod vedením mistryně v latinskoamerických tancích Renaty Swětíkové. Přijďte rozpohybovat své tělo na latinskoamerické rytmy, naučit se tance plné temperamentu a zapomenout na každodenní starosti. Začátek je v 18.00.
Bojíte se klíšťat?
Klíšťová encefalitida či lymeská borelióza jsou těžká onemocnění přenášená klíšťaty. Právě na tato drobná stvoření a jimi přenášené patogenní mikroorganismy se zaměří přednáška imunoložky a vysokoškolské pedagožky Aleny Žákovské, která se na klíšťata zaměřuje již více než 30 let a sama má s nimi nepříjemnou osobní zkušenost - od roku 1992 se totiž potýká s lymeskou boreliózou. Přednáška se koná dnes od 18.00 v Chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na projekt obnovy chaty.
Jan Žižka
Muzeum Hlučínska v Hlučíně na Opavsku se pyšní novou výstavou nazvanou Jan Žižka - z Trocnova do velkých dějin. Expozice, která vznikla ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře, představuje Jana Žižku z Trocnova jako jednu z nejvýraznějších, ale zároveň nejkontroverznějších osobností českých dějin. Žižkovou životní cestou návštěvníky provedou anděl a ďábel jako symboličtí průvodci, kteří poukazují na světlé i temné stránky jeho osobnosti. Součástí výstavy je také kopie domnělé lebky Jana Žižky a její 3D model, který si návštěvníci mohou osahat. Výstava zaujme děti i dospělé jedinečnou grafikou a interaktivními prvky, jako jsou vozová hradba či skládačka Žižkova domu v Praze, který si pořídil za své služby v armádě polského krále.
Včela!!!
Nadšenci do včelaření a milovníci včel, ať už jde o zkušené včelaře, výrobce a prodejce včelích produktů nebo „jen“ návštěvníky se setkají dnes a zítra na ostravském výstavišti Černá louka, kde se koná veletrh nazvaný prostě - Včela!!! K vidění budou přednášky, workshopy, k dispozici bude poradna, chybět nebudou ochutnávky i možnost vyzkoušet si včelařské produkty. Středem výstavní expozice bude projekt Apilandia - interaktivní centrum včelařství.