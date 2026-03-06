O víkendu se můžete vydat třeba za slavným Janem Žižkou z Trocnova a husitskou hradbou

Hledáte zábavu na nastávající víkend? Vyberte si z našich tipů.
ilustrační snímek

Zimní táboření

Už vám chybí nocleh ve stanu? Mrazy sice pominuly, přesto Strážiště v Úvalně na Krnovsku hostí ode dneška až do neděle 23. ročník Zimního táboření. Účastníci začnou stavět tábor v 15.00, pak bude následovat posezení u ohně. Na zítřek jsou v plánu výlety po okolí. Zamířit lze na rozhledny Hanse Kudlicha na Strážišti, na Cvilíně a Ježníku u Krnova či na vrchu Strážný nad Liptání, na zříceninu hradu Šelenburk nebo do poutního kostela Svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Mariánském poli. Večer se bude znovu sedět u ohně, v neděli už bude následovat jen úklid tábořiště.

Velryba Lízinka

Co se stane, když se velryba Lízinka zatoulá ze Severního oceánu až do české řeky? Stejně jako všichni zatoulaní i ona hledá pomoc a kamaráda. A najde ho ve stejně nešťastném a osamoceném klukovi, malém rybáři Tomášovi. Spolu překonávají nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak to dopadne, to se děti dozvědí v nedělní divadelní pohádce v Domě kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku. Začátek představení je v 10.00.

Samba & Salsa

V Městském domě kultury ve Karviné dnes startuje kurz samby a salsy pod vedením mistryně v latinskoamerických tancích Renaty Swětíkové. Přijďte rozpohybovat své tělo na latinskoamerické rytmy, naučit se tance plné temperamentu a zapomenout na každodenní starosti. Začátek je v 18.00.

Bojíte se klíšťat?

Klíšťová encefalitida či lymeská borelióza jsou těžká onemocnění přenášená klíšťaty. Právě na tato drobná stvoření a jimi přenášené patogenní mikroorganismy se zaměří přednáška imunoložky a vysokoškolské pedagožky Aleny Žákovské, která se na klíšťata zaměřuje již více než 30 let a sama má s nimi nepříjemnou osobní zkušenost - od roku 1992 se totiž potýká s lymeskou boreliózou. Přednáška se koná dnes od 18.00 v Chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na projekt obnovy chaty.

Jan Žižka

Muzeum Hlučínska v Hlučíně na Opavsku se pyšní novou výstavou nazvanou Jan Žižka - z Trocnova do velkých dějin. Expozice, která vznikla ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře, představuje Jana Žižku z Trocnova jako jednu z nejvýraznějších, ale zároveň nejkontroverznějších osobností českých dějin. Žižkovou životní cestou návštěvníky provedou anděl a ďábel jako symboličtí průvodci, kteří poukazují na světlé i temné stránky jeho osobnosti. Součástí výstavy je také kopie domnělé lebky Jana Žižky a její 3D model, který si návštěvníci mohou osahat. Výstava zaujme děti i dospělé jedinečnou grafikou a interaktivními prvky, jako jsou vozová hradba či skládačka Žižkova domu v Praze, který si pořídil za své služby v armádě polského krále.

Včela!!!

Nadšenci do včelaření a milovníci včel, ať už jde o zkušené včelaře, výrobce a prodejce včelích produktů nebo „jen“ návštěvníky se setkají dnes a zítra na ostravském výstavišti Černá louka, kde se koná veletrh nazvaný prostě - Včela!!! K vidění budou přednášky, workshopy, k dispozici bude poradna, chybět nebudou ochutnávky i možnost vyzkoušet si včelařské produkty. Středem výstavní expozice bude projekt Apilandia - interaktivní centrum včelařství.

25.000 budov propadá průkaz energetické náročnosti. Vlastníci to často netuší

6. března 2026  8:20

Jak jídlo tvoří zážitek z cestování? To prozradí HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

6. března 2026  8:04

Inovační agentura JIC patří mezi nejlepších padesát startupových hubů v Evropě

6. března 2026

Soud rozhodne o vazbě pro otce obviněného z vraždy malého chlapce

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Okresní soud v Lounech dnes dopoledne rozhodne, zda pošle do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za...

6. března 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

O víkendu se můžete vydat třeba za slavným Janem Žižkou z Trocnova a husitskou hradbou

Jan Žižka jako udatný rytíř a mstitel hříchů římské církve na olejomalbě ze 16....

Hledáte zábavu na nastávající víkend? Vyberte si z našich tipů.

6. března 2026

Konference Bezpečnost a moderní trendy v roce 2026

6. března 2026

K rychlejší léčbě rakoviny pomůže na jižní Moravě onkologická spojka

Švejdův pavilon Masarykova onkologického ústavu.

Rychlejší cesta k onkologické péči i menší nejistota pro pacienty. Masarykův onkologický ústav v Brně od dubna zavádí krajského koordinátora, který bude pomáhat lékařům s předáním pacientů s...

6. března 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii

Původní zástavba vnitrobloku mezi Horním náměstím, Popskou a Ostrožnou. Úzké...

V Opavě právě bourají někdejší obchodní dům Slezanka v historickém jádru města, aby na jeho místě vznikl nový blok domů. Kompletní přestavba celé jižní strany Horního náměstí ale není jen otázkou...

6. března 2026  5:22

Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem marketů kabelku...

Diskontní řetězec Lidl to dotáhl i na přehlídková mola. Status podobně ultralevné módní značky, ke které mají zákazníci silnou emocionální vazbu, má také ještě Pepco, KiK nebo Primark.

6. března 2026

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Český tým však trápí marodka

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava. Ženský i mužský tým má zatím čtyři zástupce. Ve výběru ale nechybí bronzová medailistka z...

5. března 2026  23:11

Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková ve vytrvalostním závodě navázala na výkony ze ZOH

Tereza Voborníková při nástřelu před závodem s hromadným startem.

Světový pohár v biatlonu pokračuje po olympijských hrách závody ve finském Kontiolahti. Do vytrvalostního závodu na 15 kilometrů nastoupily čtyři české reprezentantky v čele s bronzovou olympijskou...

5. března 2026  22:44

Galerie Telegraph otevřela výstavu mapující rumunskou figurativní malbu

Rumunskému výtvarnému umění zasvětila svou novou výstavu olomoucká Telegraph Gallery. Expozice s názvem Transylvanian Painting nabízí výběr děl od několika z...

5. března 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

