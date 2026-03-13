Sedlnické sněženky
„Sedlnické sněženky“ je oficiální název vzácné lokality v obci Sedlnice na Novojičínsku. Bílá pole drobně kvetoucích rostlin vykvétala na březích říčky Sedlničky a ohlašovala, že je tu jaro. Bohužel v posledním století, zvláště v desetiletích, se výskyt sněženek rychle snižuje. Ničí je obrna, chemizace, ale i bezohlednost. Přesto se sedlnická lokalita vyhlášená za chráněné území nyní zase bělá.
Těškovické jaro
V Těškovicích na Opavsku startuje již 69. ročník divadelní přehlídky Těškovické jaro. Jedna z nejvýraznějších kulturních akcí v obci nabídne pestrou nabídku divadelních her, které předvedou soubory z blízkého i vzdálenějšího okolí. Tuto sobotu vystoupí hranické poloprofesionální divadlo Ventyl s inscenací Dokonalý partner. Za dva týdny předvede divadelní spolek Kotouč Štramberk hru Dveře a druhou dubnovou sobotu vystoupí 1. Jarkovská divadelní společnost s představením Každému jeho psychiatra.
Kousek tajemna
Cyklus svých charakteristických, tajemně působících abstrakcí, ve kterých jsou jakoby poskládány střípky magického zrcadla, představuje výtvarnice Karla Stiborková v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Karla Stiborková má na svém kontě 150 individuálních i společných výstav především v zahraničí, vystavovala například v Polsku, Litvě, Itálii, Francii, Německu, Rakousku či USA.
Kouzelná dílna
Středisko volného času Domek v Petřvaldu na Karvinsku pořádá v neděli Kouzelnou dílnu pro děti. Vyrábět se budou loutky, na programu budou i hry s různými typy loutek. Začátek dvouhodinového tvoření je ve 14.00, vstupné je 30 korun.
Den pro ženy
Dům kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku hostí zítra od 14.00 do 18.00 Den pro ženy. Inspirativní odpoledne bude plné přednášek a workshopů zaměřených na styl, líčení i osobní rozvoj. Návštěvnice se mohou těšit na úvod do světa barev a praktické tipy z oblasti barevné typologie, blok věnovaný přirozenému make-upu i dostane se i na téma vnitřního kritika a sebelaskavosti. Vrcholem programu bude vystoupení známé stylistky Michaely Tutko, kterou sledují tisíce žen na sociálních sítích, s přednáškou o hledání osobního stylu.
Do kostela i kláštera
Městské muzeum v Krnově ve spolupráci s Konventem minoritů v Krnově připravilo pro veřejnost na zítřek dvě komentované prohlídky kostela Narození Panny Marie a kláštera minoritů. Stavebním komplexem provede návštěvníky historik umění Dalibor Prix, který se zaměřuje především na středověkou architekturu. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na obnovu klášterního areálu po povodni. První prohlídka začíná ve 14.00, druhá o hodinu a půl později.
Krylování
Přijďte si ještě dnes poslechnout či zazpívat nesmrtelné písně Karla Kryla, které zazní od 20.00 v ostravském klubu Hudební bazar v podání místního muzikanta Jana Kynčla.