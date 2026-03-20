Vyberete si z našich tipů?
Den vody
Den otevřených dveří připravil na sobotu u příležitosti Světového dne vody státní podnik Povodí Odry. „Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor přehrad Slezská Harta, Kružberk (včetně rybného hospodářství), Šance, Morávka a Žermanice. Otevřeny budou také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na adrese Varenská 49,“ uvádí podnik. Akce se koná od 9 do 15 hodin.
Velikonoční jarmark
V místo plné vůní, chutí a tradic se od včerejška proměnilo Dolní náměstí v Opavě. Začal tam totiž Velikonoční jarmark s lahodným jídlem, voňavým pitím a krásnými řemeslnými výrobky. V kulturním programu nebude chybět hudba, folklor i vystoupení talentovaných umělců, samozřejmostí jsou i velikonoční dílny. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na dřevěné atrakce řezbáře Matěje, jako třeba zvířecí kolotoč, kozí taxi a další. Jarmark potrvá až do neděle.
Vzpomínky na zoopark
V neděli se skýtá neobyčejný program nejen pro pamětníky. Ve Frýdku-Místku se uskuteční komentovaná prohlídka doplněná filmovým promítáním zaměřená na Zoopark Frýdek-Místek, který ve městě fungoval v bývalém Landsbergerově parku u ředitelské vily Slezanu v letech 1960 až 1976. „Program zahájíme ve stodole promítáním krátkého, unikátního historického filmu z roku 1965, který připomene podobu a atmosféru tehdejšího zooparku. Následovat bude komentovaná prohlídka s Lidmilou Mutinovou, dcerou Františka Habrnala, tehdejšího ředitele zooparku. Společně projdeme místa, kde kdysi stály voliéry, jezírko i cenné dřeviny, a připomeneme si jejich příběhy i osudy lidí, kteří se o park starali,“ uvádějí organizátoři. Začátek prohlídky je v 15.00.
Cesta k harmonii
Workshop Nely Boudové a Dalibora Lekeše nazvaný Rovnováha jako životní kompas (zítra od 16.00 v MěDK Karviná), tamtéž o dvě hodiny později přednáška Sárí a džíny na cestách o nevšedním putování herečky Petry Špindlerové či přednáška Petry Pohlreich nazvaná Zprávy z nitra. To a mnoho dalších bodů programu je součástí festivalu Cesta k harmonii, který se koná zítra od 9.30 v Městském domě kultury v Karviné.
Putování ke studánce
Na jarní výpravu za čistou vodou zve zítra město Krnov. Start je u Sanatoria Ježník v době od 8.45 do 10.00, cíl na krnovském Ježečkově palouku do 13.00. Účastníky čeká nenáročná trasa, kterou zvládnou i rodiny s malými dětmi, hry a soutěže na několika stanovištích a v cíli i odměna. A kdo si přinese špekáčky, bude si je moct na místě opéct.
Vibe Fantasy
30 let na hudební scéně dnes oslaví Vibe Fantasy Trio. To je profilovým projektem nadžánrového virtuózního vibrafonisty a skladatele Radka Krampla. Jeho trio přináší rozmanitý projev kombinující prvky soulu, blues a latinskoamerických rytmů. Repertoár zahrnuje jak Kramplovy expresivní a zvukomalebné skladatelské počiny, tak i osobitá pojetí tvorby autorů jako Keith Jarrett, Chick Corea, Wayne Shorter či Ray Charles. Koncert se koná od 20.00 v klubu Galerka v Novém Jičíně.
Festival rostlin
Obrovský výběr rostlin – malé i velké kousky, rostliny přímo ze skleníků, sběratelské rarity i nové druhy. To vše nabídne Festival rostlin, který hostí zítra a v neděli ostravské výstaviště Černá louka. „Tentokrát přicházíme ve velkém stylu. Premiéru budou mít desítky druhů, které přivážíme vůbec poprvé,“ informují organizátoři. Program startuje v pavilonu NA1 zítra v 8.00 a potrvá do 20.00, v neděli bude otevřeno od 10.00 do 18.00.