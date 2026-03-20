Přehrady ukáží i běžně zapovězená místa, ve Frýdku-Místku můžete vzpomínat na zoopark

  7:00
Nadcházející víkend nabízí celou řadu zajímavých akcí.
ilustrační snímek | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Den vody

Den otevřených dveří připravil na sobotu u příležitosti Světového dne vody státní podnik Povodí Odry. „Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor přehrad Slezská Harta, Kružberk (včetně rybného hospodářství), Šance, Morávka a Žermanice. Otevřeny budou také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na adrese Varenská 49,“ uvádí podnik. Akce se koná od 9 do 15 hodin.

Velikonoční jarmark

V místo plné vůní, chutí a tradic se od včerejška proměnilo Dolní náměstí v Opavě. Začal tam totiž Velikonoční jarmark s lahodným jídlem, voňavým pitím a krásnými řemeslnými výrobky. V kulturním programu nebude chybět hudba, folklor i vystoupení talentovaných umělců, samozřejmostí jsou i velikonoční dílny. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na dřevěné atrakce řezbáře Matěje, jako třeba zvířecí kolotoč, kozí taxi a další. Jarmark potrvá až do neděle.

Vzpomínky na zoopark

V neděli se skýtá neobyčejný program nejen pro pamětníky. Ve Frýdku-Místku se uskuteční komentovaná prohlídka doplněná filmovým promítáním zaměřená na Zoopark Frýdek-Místek, který ve městě fungoval v bývalém Landsbergerově parku u ředitelské vily Slezanu v letech 1960 až 1976. „Program zahájíme ve stodole promítáním krátkého, unikátního historického filmu z roku 1965, který připomene podobu a atmosféru tehdejšího zooparku. Následovat bude komentovaná prohlídka s Lidmilou Mutinovou, dcerou Františka Habrnala, tehdejšího ředitele zooparku. Společně projdeme místa, kde kdysi stály voliéry, jezírko i cenné dřeviny, a připomeneme si jejich příběhy i osudy lidí, kteří se o park starali,“ uvádějí organizátoři. Začátek prohlídky je v 15.00.

Cesta k harmonii

Workshop Nely Boudové a Dalibora Lekeše nazvaný Rovnováha jako životní kompas (zítra od 16.00 v MěDK Karviná), tamtéž o dvě hodiny později přednáška Sárí a džíny na cestách o nevšedním putování herečky Petry Špindlerové či přednáška Petry Pohlreich nazvaná Zprávy z nitra. To a mnoho dalších bodů programu je součástí festivalu Cesta k harmonii, který se koná zítra od 9.30 v Městském domě kultury v Karviné.

Putování ke studánce

Na jarní výpravu za čistou vodou zve zítra město Krnov. Start je u Sanatoria Ježník v době od 8.45 do 10.00, cíl na krnovském Ježečkově palouku do 13.00. Účastníky čeká nenáročná trasa, kterou zvládnou i rodiny s malými dětmi, hry a soutěže na několika stanovištích a v cíli i odměna. A kdo si přinese špekáčky, bude si je moct na místě opéct.

Vibe Fantasy

30 let na hudební scéně dnes oslaví Vibe Fantasy Trio. To je profilovým projektem nadžánrového virtuózního vibrafonisty a skladatele Radka Krampla. Jeho trio přináší rozmanitý projev kombinující prvky soulu, blues a latinskoamerických rytmů. Repertoár zahrnuje jak Kramplovy expresivní a zvukomalebné skladatelské počiny, tak i osobitá pojetí tvorby autorů jako Keith Jarrett, Chick Corea, Wayne Shorter či Ray Charles. Koncert se koná od 20.00 v klubu Galerka v Novém Jičíně.

Festival rostlin

Obrovský výběr rostlin – malé i velké kousky, rostliny přímo ze skleníků, sběratelské rarity i nové druhy. To vše nabídne Festival rostlin, který hostí zítra a v neděli ostravské výstaviště Černá louka. „Tentokrát přicházíme ve velkém stylu. Premiéru budou mít desítky druhů, které přivážíme vůbec poprvé,“ informují organizátoři. Program startuje v pavilonu NA1 zítra v 8.00 a potrvá do 20.00, v neděli bude otevřeno od 10.00 do 18.00.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

20. března 2026

V pardubické průmyslové zóně hoří. Jednu ze skladovacích hal požár kompletně zpustošil

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

V průmyslové zóně v Pardubicích hoří skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Požár se rozšířil i na administrativní budovu, hala byla kompletně zničena. Hasiči oheň po...

20. března 2026  6:42

Biatlon mužů v Oslu: Hornig a další Češi jdou do posledního sprintu sezony

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představí muži, které čeká poslední sprint sezony. Do závodu nastoupí i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Češi zároveň budou hájit svou pozici v...

20. března 2026

Voda z opuštěných dolů je relativně teplá. Využijí ji i pro vytápění zámku

Dědičná štola v Padochově, místní části Oslavan

Bez užitku dnes odtéká důlní voda z Dědičné štoly v Oslavanech na Brněnsku. Dostává se tam z někdejších dobývacích podzemních prostor, kde dělníci dlouhá léta těžili černé uhlí. Po utlumení činnosti...

20. března 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Testujeme drony, 3D tisk i zkvalitnění spánku, vypráví velitel hranického praporu

Velitel 71. mechanizovaného praporu v Hranicích David Kremlička.

Jak se připravit na moderní bojiště a kdy během operace využít moderní technologie, jako jsou drony nebo 3D tisk? To teď testují vojáci sloužící u 71. mechanizovaného praporu v Hranicích na Přerovsku...

20. března 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Lidé v Pečicích na Příbramsku se v referendu vysloví ke stavbě větrné elektrárny

ilustrační snímek

Lidé v Pečicích na Příbramsku se dnes v referendu vysloví k plánované výstavbě a provozování větrné elektrárny na území obce. Větrníky tam chce vybudovat...

20. března 2026,  aktualizováno 

Kladenské divadlo uvede Rebely, představí se nová členka souboru Bínová

ilustrační snímek

Kladenské divadlo uvede muzikál Rebelové v režii Jana Kříže. V jedné z hlavních rolí se představí nová členka souboru Karolína Bínová. Premiéra bude 17. dubna....

19. března 2026  19:46,  aktualizováno  19:46

Na demonstraci na Letné dorazí až půl milionu lidí. Jak se dostat na místo?

Demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla v Hradci Králové (15. února 2026)

Na Letenské pláni se v sobotu 21. března uskuteční velká protivládní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Akce s názvem Nenecháme si ukrást budoucnost začne v 15 hodin. Organizátoři už v...

19. března 2026  15:37,  aktualizováno  21:13

Ústecké Činoherní studio zapojilo do adaptace Války s mloky dětské sbory

ĂšsteckĂ© ÄŚinohernĂ­ studio zapojilo do adaptace VĂˇlky s mloky dÄ›tskĂ© sbory

Ústecké Činoherní studio adaptovalo román Válka s mloky. Inscenace s podtitulem antifašistická alegorie se pevně drží textu Karla Čapka. Měnit podle tvůrců...

19. března 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Co dělat s dětmi o Velikonocích v Praze? Máme pro vás 6 tipů, jak zabavit malé i velké

Tradiční velikonoční obchůzka v Martínkově u Moravských Budějovic. (10. dubna...

O Velikonocích se nemusí jít jen na koledu. V Praze se koná celá řada zajímavých akcí, které návštěvníkům přiblíží původ nejdůležitějších křesťanských svátků, lidových tradic a řemesel. Jsou libo...

19. března 2026  19:01

„Zatkli muže, měl zakrvácené ruce." Potyčka u nákupního centra skončila smrtí

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Násilnou smrt vyšetřují od odpoledních hodin policisté v Prostějově. Jeden účastník incidentu u tamního nákupního centra podle kriminalistů zranil druhého tak, že napadený svým zraněním podlehl....

19. března 2026  16:12,  aktualizováno  18:47

V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, druhá v Libereckém kraji

ilustrační snímek

V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, je už druhá v Libereckém kraji. První zvířata pro ni poskytla rezervace velkých kopytníků ve středočeských...

19. března 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

