Netradiční malování
Muzeum Fojtství v Kopřivnici na Novojičínsku zve všechny příznivce tvořivých činností na malování velikonočních vajíček nebo dřevěných ozdob enkaustickou technikou (malování horkým voskem – pozn. red.), které se uskuteční v neděli od 10 do 16 hodin. Tvoření povede akreditovaná lektorka enkaustiky Jana Povalová. Jednotné vstupné činí 50 korun.
Velikonoční vlak
Do Velikonoc sice ještě pár dnů zbývá, ale speciální Velikonoční vlak vyrazí z nádraží Opava východ do Svobodných Heřmanic už zítra. Cílem je Velikonoční jarmark nejen s velikonočním zbožím, ale také s palačinkami, bramboráky či domácími zákusky. Pro děti bude připraveno malování na obličej, jízda na koních, pletení pomlázky a další zábavný program. Pro dospělé nebude chybět zabijačkové menu - jitrnice, jelito, zelí a chléb. Vlak vyjíždí z Opavy v 9.00, zpátky pak ze Svobodných Heřmanic ve 12.46. Zpáteční jízdenka stojí 150 korun, pro děti od 6 do 14 let 80 korun, prodávat se budou ve vlaku.
Festival jógy
Hatha jóga pod vedením lektorky Evy Vroblové, přednáška Aromaterapie v ajurvédě, vinyasa jóga s Helenou Čukovou a jin jóga s Martinou Sedlákovou jsou na programu Festivalu jógy, který se koná zítra v Aule Petrin Základní školy Bruntál ve Školní ulici 2. Začátek je ve 14.00.
Finále Českého poháru
Hala Základní školy Komenského v Bílovci na Novojičínsku bude zítra a v neděli dějištěm finále Českého poháru, v němž se utká 16 nejlepších volejbalových týmů v kategorii starších žákyň. O posledním březnovém víkendu tak Bílovec přivítá více než tři stovky volejbalových nadšenců z celé České republiky. O triumf v pohárové soutěži budou bojovat třeba družstva z Prahy, Prostějova, Brna, Olomouce, Kralup nad Vltavou, Havlíčkova Brodu a chybět nebude ani domácí bílovecký tým.
Bleší trh
Hrčavské muzeum pořádá v neděli na bývalém autobusovém stanovišti v Českém Těšíně na Karvinsku burzu starožitností. Potrvá od 8 do 15 hodin.
Vítání jara
Dětský folklorní soubor Hlubinka připomene v neděli starodávný zvyk vynášení zimy z města a vítání jara. Krojovaný průvod s „Mařenou“ vyjde v 11.00 hodin od Ostravského muzea, „Mařena“ pak bude za zpěvu obřadně vynášena a vhozena do vln řeky Ostravice.
Velikonoční výstava
Velikonoční kraslice, perníčky či dekorace. To vše je k vidění na prodejní výstavě v Dřevěnce na Fojtství v Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku, kde se koná velikonoční výstava. Součástí výstavy plné velikonočních tradic a zvyků je výstava o nejpěknější kraslici, doplněná výtvarnými pracemi žáků základní školy. Výstavu pořádá Gorolské turistické informační centrum.