Sobota bude patřit Smyslohraní, které nabídne stezku pro děti s Beskydskými strašidýlky. V neděli se pak uskuteční tradiční Den pro Zemi.
Smyslohraní
Sobotní dopoledne bude ve frýdecko-místeckém Faunaparku patřit akci s názvem Smyslohraní: Stezka pro děti s Beskydskými strašidýlky.
Stezka pro děti bude od 9:00 do 12:00 ve Faunaparku ve Frýdku-Místku. Stanoviště budou rozmístěna v celém areálu. Plnění stanovišť je libovolné. V cíli bude na děti čekat mini smyslohraní a drobná odměna za splnění stezky.
Akce je vhodná pro děti od 2 let. Vstupné činí 150 korun. Akce, kterou pořádají Tvoření od Kačky a Beskydská strašidýlka, proběhne pouze za příznivého počasí.
Den pro Zemi
Stezka Faunaparkem o Zemi, přírodě a ekologii. Zábavné úkoly pro děti jsou věnované přírodě a ochraně životnímu prostředí. Nebude chybět ani výtvarná dílnička. Pro malé šikulky bude připravena odměna za zvládnutí stezky. To všechno nabídne akce Den pro Zemi, která je na programu v neděli 19. dubna od 15 do 17 hodin.
Již mnoho let se 22. dubna na celém světě slaví Den Země, zaměřený na podporu ochrany přírody a životního prostředí. I ve Faunaparku, kde místní nadšence péče o planetu baví, tento den rádi slaví. Je to svátek, kdy si připomínáme, proč je důležité chránit vše živé.
Hlavní součástí oslav bude stezka s úkoly, kde se děti podívají, jak funguje příroda, jak bychom se k ní měli správně chovat a co všechno můžeme udělat sami pro sebe a další generace. Stezku tvoří spoustu zábavných úkolů a her. Děti, které ji zvládnou, čeká na konci odměna. Součástí programu bude i malá výtvarná dílnička pro děti, které rády tvoří.
Vstupné je 100 Kč za osobu. Rodinné vstupné 300 Kč (2 dospělí + 3 děti). Děti do 3 let zdarma. Vstupné lze uhradit v hotovosti nebo přes QR kód. Celý výtěžek ze vstupného i bistra bude využit na další rozvoj Faunaparku.
Vstup průběžný od 15:00 do 16:30. Park bude otevřen od 15:00 do 17:00.