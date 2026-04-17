Otevřené chrámy
Proslulý „šikmý“ kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné je jedním z těch, které jsou zpřístupněny v rámci celorepublikového projektu Otevřené chrámy. Jeho smyslem už od roku 2017 je zpřístupnit pozoruhodné sakrální stavby, představit jejich kulturní bohatství, ale ukázat také současný život, který v nich stále proudí. Díky spolupráci Biskupství ostravsko-opavského se správci kostelů a Moravskoslezským krajem lze navštívit chrámy i v časech mimo bohoslužby. V kraji lze navštívit třeba i kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně, kostel sv. Maxmiliána v Hukvaldech, poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie na krnovském Cvilíně, kostel svatého Mikuláše v Ludgeřovicích, příborský kostel Narození Panny Marie či kostel sv. Antonína Paduánského na Malé Prašivé ve Vyšních Lhotách.
Den pro Zemi
22. dubna se na celém světě slaví Den Země. Je to den zaměřený na podporu ochrany přírody a životního prostředí. I ve Faunaparku ve Frýdku-Místku tento svátek připomenou, a to už v neděli od 15.00 do 17.00, kdy se koná akce nazvaná Den pro Zemi. Pro děti budou připraveny zábavné úkoly věnované přírodě a ochraně životnímu prostředí. Hlavní součástí oslav bude stezka s úkoly, kde se děti podívají, jak funguje příroda, jak bychom se k ní měli správně chovat a co všechno můžeme udělat sami pro sebe a další generace. Stezku tvoří spoustu zábavných úkolů a her. Děti, které ji zvládnou, čeká na konci odměna, chybět nebude ani výtvarná dílnička.
Svět kostek
Bruntálský Společenský dům hostí zítra a v neděli výstavu kostek z oblíbené stavebnice. K vidění budou nejen desítky úžasných modelů, budete se moci zabavit v hracích koutcích nebo si vyzkoušet různé hry. Zabaví se tak celá rodina. Otevřeno bude od zítra i v neděli od 9.00 do 17.00.
Noc v muzeu
Za starých časů lidé věřili, že po klekání ožívá nadpřirozený svět, a stejně tak ožije zítra zaniklý svět rukodělné výroby v Centru tradičních technologií v Příboře na Novojičínsku. Součástí programu bude i promítání krátkých historických filmů ze čtyřicátých let 20. století o tradičních činnostech a práci lidí v minulosti. Na noční prohlídku bude muzeum otevřeno mimořádně od 18.00 do 23.59.
Otevírání jara
Tradiční Otevírání jara a zahájení turistické sezony v Hradci nad Moravicí na Opavsku se koná už zítra. Slavnostní zahájení se uskuteční v 9 hodin před Informačním centrem vystoupením Dechového orchestru Hradce nad Moravicí a oficiálním uvítáním návštěvníků. Následovat bude společný odchod na turistickou trasu dlouhou 10,5 kilometru. Na Včelím hradě bude připraveno tradiční občerstvení – rohlíky s medem a další včelí produkty. Od 9.15 hodin se mohou zájemci vydat také na komentované prohlídky a tematické vycházky. Turisté budou moci objevit krásy naučné stezky Hanuše, projít se kolem Slezské Kalvárie a dozvědět se více o jejím významu i historii. Otevřen bude rovněž místní kostel sv. Petra a Pavla, kde se účastníci seznámí s jeho architekturou a příběhy. Zajímavý pohled do minulosti nabídne také výklad věnovaný historii železniční stanice Pifka. Milovníci historie ocení velikonoční prohlídky zámku, které budou probíhat od 10 do 16 hodin. Závěr celé akce je plánován na hřišti tělovýchovné jednoty, kde nebude chybět další občerstvení a doprovodný program. Od 13 do 16 hodin bude připravena mobilní střelnice a ve 13 a 15 hodin se zde uskuteční atraktivní letové ukázky dravců.
Rybářské závody
Na rybníku Talián v Ostravě-Svinově se ode dneška až do neděle konají veřejné rybářské závody. Dnes od 15.00 začíná dvoukolové losování, o hodinu později startuje první kolo závodu, které bude pokračovat do půlnoci a poté zítra od 4.00 do 16.00. Druhé kolo začne zítra v 17.00 po výměně stran, kdy rybáři přecházejí z levé strany rybníka na pravou a naopak. Chytat se bude s čtyřhodinovou noční pauzou do nedělních 17.00. Závodníci mohou chytat na dva pruty. Předmětem bodování jsou kapr, amur a jeseter, přičemž se váží každý ulovený kus s hmotností nad 7 kg.