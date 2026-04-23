Hravé odpoledne plné čarodějnických úkolů pro děti i rodiče. Čeká vás zábavně-naučná stezka plná stanovišť s úkoly pro malé i velké na téma čarodějnic. Nejmenším dětem s úkoly pomohou rodiče.
Filipojakubská noc – čarodějnice pro nejmenší 2026 je na programu v neděli 26. dubna od 16 do 18 hodin.
Po skončení soutěží, zhruba v 17:00, ve Faunaparku zapálí malou vatru. Pod dohledem ctihodného rytíře Templu Senešala Vladimíra a Kuby Aifela upálíte čarodějnici a symbolicky pošlete do nebe všechno zlo, trápení a bolesti.
Kdo bude chtít, může si poté opéct vlastní párky. Pořadatelé doporučují přijít v čarodějnickém převleku nebo alespoň v masce. Kdo bude mít převlek, bude odměněn drobnou odměnou u vstupu.
Pejsci vítáni
Dobře vychované pejsky tady rádi přivítají na vodítku a pod stálým dohledem majitele.
Zvířátka ve Faunaparku
Zdejší zvířátka se na vás moc těší, nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Obzvláště milují ledový salát. Králičkům, husám, kačenkám a slepicím přineste nekrájené salát, kedluben, květák, zelí mrkev či jablíčka.
Parta místních pěti kočiček pod vedením Baumaxe miluje kočičí konzervy a kapsičky. Ve Faunaparku mají dostatečné zásoby a proto nenoste: suché pečivo, skořápky, vlašské ořechy, kaštany a žaludy.
Bistro
Bistro nabídne teplé nápoje, italskou kávu Vergnano, čaj, alko i nealko a drobné občerstvení.
Vstupné
100 Kč za osobu. Rodinné vstupné 300 Kč (2 dospělí + 3 děti). Děti do 3 let zdarma. Vstupné lze uhradit v hotovosti nebo přes QR kód. Vstup průběžný od 16:00 do 17:00. Park bude otevřen od 16:00 do 18:00.
O čarodějnicích
Pálení čarodějnic, neboli filipojakubská noc, někdy také Valpuržina noc či Beltain, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Zapalují se velké ohně, ve kterých se symbolicky pálí figurína čarodějnice, což představuje očištění a zbavení se všeho zlého. Beltain: Keltský svátek, ze kterého tradice částečně vychází, oslavuje plodnost a život.