Oderská mlýnice
Kopec Mlýnice se silnicí pomalovanou obrázky a vzkazy, nekonečné zástupy fanoušků, hudba i hostesky rozdávající fanouškům dárečky jako řehtačky, fandítka, bublifuky, květinové věnce a další drobnosti. Tahle výjimečná atmosféra je typická pro cyklistický závod Oderská mlýnice. Letošní ročník startuje v sobotu v 9.00 v areálu Heiparku v Tošovicích na Novojičínsku.
Majáles
Studenti Ostravské univerzity připravili tradiční Majáles, který se koná ve čtvrtek v areálu City Campus na Černé louce. Vstup na festival je zdarma.
Dobývání hradu
Třídenní akci s obsáhlým programem hostí od pátku do neděle hrad Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku. K vidění budou pohádky, rytířské souboje, sokolníci, kejklíři či ukázky bojového umění středověku. Akci nazvanou Kmotra smrt – dobývaní hradu Sovinec pořádá historická posádka Špinavci.
Čokoládová kecka
Závody rodičů s dětmi pro neregistrované sportovce, kteří se nebojí pohybu a chtějí si vyzkoušet atmosféru opravdových závodů apoměřit síly s ostatními vrstevníky, se konají v pátek od 9.00 ve sportovním areálu Základní školy U Lesa v Karviné-Ráji.
Chladné ostří
Muzeum trojmezí v Jablunkově na Frýdecko-Místecku představuje v těchto dnech výstavu Chladné ostří. Ta je zaměřena na vývoj hlavních druhů chladných, zejména pobočních zbraní, mezi něž se řadí například meče, kordy, palaše nebo šavle. Své zastoupení zde mají i krátké zbraně jako dýky a nože nebo orientální zbraně. Opomenuty nejsou ani dřevcové zbraně představované třeba halapartnami a ukázky ochranné zbroje.
Slovíkovy děti
Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava a sbor Luscinia Magna vystoupí v sobotu v 10.00 v opavském kostele sv. Václava u příležitosti oslav životního jubilea sbormistra Jiřího Slovíka. Právě tyto dva sbory Jiří Slovík v současnosti vede. Rodák z Karviné v průběhu svého života vedl především děti různých věkových kategorií. Jeho péčí prošly sbory Ventus Krnov, Červený Květ, Opavský středoškolský sbor Luscinia, Komoraczek, ConMoto.