Přijďte si do Faunaparku ve Frýdku-Místku vyzkoušet různé skautské dovednosti a staňte se součástí této party!
Vstup na tuto akci, která se uskuteční v neděli 31. srpna od 15 do 18 hodin, je zdarma.
Pořádá Skautské středisko 8. pěšího pluku Slezského, sídlí na ulici 28. října ve Frýdku-Místku.
Kamarádi, příroda, dobrodružství, charakter – jsme skautské středisko z Místku.
Cílem je vychovávat schopné lidi, kteří se v životě neztratí, ba naopak dokážou se prosadit v dnešním moderním světě.
Na pravidelné schůzky k nám chodí děti mezi 6-15 lety, ale vítáni jsou i starší.