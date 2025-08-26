Cesta za kamarádstvím a dobrodružstvím. Přijďte si vyzkoušet skautské dovednosti

  10:00
Přijďte hledat tajuplný skautský poklad a užijete si odpoledne plné zábavných aktivit pro děti. Čeká vás také prezentace skautské činnosti ve formě videí, fotek a vybavených podsadových stanů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Přijďte si do Faunaparku ve Frýdku-Místku vyzkoušet různé skautské dovednosti a staňte se součástí této party!

Vstup na tuto akci, která se uskuteční v neděli 31. srpna od 15 do 18 hodin, je zdarma.

Pořádá Skautské středisko 8. pěšího pluku Slezského, sídlí na ulici 28. října ve Frýdku-Místku.

Kamarádi, příroda, dobrodružství, charakter – jsme skautské středisko z Místku.

Cílem je vychovávat schopné lidi, kteří se v životě neztratí, ba naopak dokážou se prosadit v dnešním moderním světě.

Na pravidelné schůzky k nám chodí děti mezi 6-15 lety, ale vítáni jsou i starší.

