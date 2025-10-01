Zvracení, halucinace, poruchy vìdomí èi stavy vyžadující péèi na jednotkách intenzivní péèe a na anesteziologicko-resuscitaèních oddìleních. Takové jsou zdravotní komplikace, s nimiž dìti a mladiství skonèili v pøedchozích dnech v nemocnicích napøíè regionem.
U všech pak laboratorní testy prokázaly pøítomnost látek MDMB-PINACA a MDMB-4en-PINACA, jež patøí do skupiny vysoce rizikových syntetických kanabinoidù.
„Jedná se o laboratornì vyrábìné látky, které pùsobí na mozkové receptory mnohonásobnì silnìji než pøírodní THC. Prodávají se pod rùznými názvy jako bylinné smìsi èi produkty urèené ‚pro sbìratelské úèely‘. Jejich složení je rozdílné, nepøedvídatelné, a tedy i vysoce rizikové,“ varovala Vladimíra Gebauerová, vedoucí toxikologické laboratoøe Ústavu soudního lékaøství Fakultní nemocnice Ostrava.
Pøímo ve fakultní nemocnici tak bìhem nìkolika posledních dnù pøijali ètyøi dìti ve vìku 13 až 17 let, které užily syntetický kanabinoid známý jako Spice.
„Otrava se u nich projevila záchvaty, køeèemi, halucinacemi i kolapsovými stavy. Jeden z pacientù byl pøivezen v bezvìdomí,“ uvedla mluvèí nemocnice Petra Petlachová.
„Šlo o vážné zdravotní potíže. Všichni mìli velké štìstí, protože u nich mohlo dojít k dušení anebo poruchám srdeèního rytmu. I jediná dávka mùže vést k závažným poruchám životních funkcí s následky trvalého poškození zdraví až úmrtí,“ pøiblížil stanièní lékaø oddìlení pediatrické resuscitaèní a intenzivní péèe kliniky dìtského lékaøství FNO Peter Kordoš.
Nárùst podobných pøípadù potvrdil rovnìž primáø dìtského oddìlení v Nemocnici Ostrava-Vítkovice Jan Boženský. „V posledních týdnech stoupá raketovì poèet dìtí s intoxikací syntetickou formou THC, která má rùznì velký a špatnì odhadnutelný úèinek – záleží na typu drogy, dávce a dalších kombinacích. A hlavnì se zaèíná kombinovat s alkoholem,“ sdìlil Boženský.
Ne k vnitønímu užití. Ale jiný úèel nemají
Dodal, že o posledním víkendu skonèily v nemocnici dvì 14leté dìti, obì po kombinaci syntetického THC a alkoholu. „Jedno s tìžkou poruchou vìdomí a jedno se zvracením a dalšími potížemi,“ doplnil Boženský.
„Úèinky syntetických kanabinoidù na lidský organismus jsou velmi nevyzpytatelné. Pøípady, kdy se po jejich užití objeví nìjaké potíže, jsou velmi èasté, ne vždy se ale takto objeví na veøejnosti. Mladí uživatelé se s tím ze strachu radìji nesvìøují, snaží se to vyležet v klidu doma a podobnì,“ potvrdil nárùst problémù s tìmito látkami i terénní pracovník Renarkonu Jiøí Vlèek.
Podle jeho slov se jedná o velmi snadno dostupné látky, které lze koupit na internetu èi v automatech. „Pohybují se v takzvané šedé zónì, kdy jsou nabízeny jako sbìratelský pøedmìt, proto neprocházejí žádnou kontrolou ze strany pøíslušných úøadù. Na obalu bývá napsáno, že nejsou urèeny k vnitønímu užití, pøestože jiný úèel nemají,“ upozornil Vlèek.
„Lidé, kteøí mají zájem o užívání psychomodulaèních látek, místo nelegálního THC dají pøednost tìmto syntetickým kanabinoidùm, které sice nejsou nelegální, jsou však mnohem nebezpeènìjší než pøírodní THC,“ upozornil.
Vlèek pøipomnìl, že od nového roku zaène platit novela zákona o psychomodulaèních látkách. „Doufám, že na seznam regulovaných látek se dostanou i syntetické kanabinoidy. Zaèaly by podléhat kontrole, snížila by se jejich dostupnost osobám mladším 18 let.“