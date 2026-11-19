Loutková scéna Bajka Těšínského divadla uvede v sobotu 21. listopadu obnovenou premiéru inscenace 20.000 mil pod mořem, inspirované stejnojmenným románem francouzského spisovatele Julese Verna. Představení se uskuteční od 16:00 na Malé scéně Těšínského divadla. Dobrodružný příběh s kapitánem Nemem a ponorkou Nautilus je určen dětem od šesti let, oslovit má ale také dospělé diváky. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová.
Původně hru divadlo uvedlo v roce 2022. "Inscenace v dramatizaci Marky Míkové nepřibližuje pouze dobrodružnou výpravu do mořských hlubin, ale zaměřuje se také na osobnost kapitána Nema a jeho vnitřní svět. Tajemný muž, který se rozhodl opustit život na souši, je podle autorky dramatizace především člověkem poznamenaným osobním zraněním a osamělostí," uvedla.
Nemo je zraněný člověk, který z různých důvodů vzdal boj a schoval se do ulity. "Proto vlastně nemůže být šťastný, přestože je nesmírně bohatý, vzdělaný a žije v luxusu. Vlastně je sám," uvedla Míková. Jedním z hlavních poselství inscenace je podle ní potřeba navazovat vztahy, důvěřovat druhým a odpouštět.
Dramaturgyně Bajky Lena Pešák uvedla, že Verneův příběh nabízí vedle fantazijního světa a dobrodružství také témata blízká dětem i dospělým. Inscenace se podle ní dotýká například otázky, proč se člověk někdy uzavírá před ostatními a zda dokáže znovu najít cestu k důvěře.
Míková s loutkovou scénou Bajka spolupracovala již na několika inscenacích, mimo jiné na Malém princi, Sněhové královně nebo Šípkové Růžence. Obnovené uvedení 20.000 mil pod mořem nabídne divákům klasický literární příběh v loutkovém zpracování. "Vedle dobrodružství a napětí chce připomenout také význam přátelství, blízkosti a osobní svobody," zakončila Martinčík Glacová.