Ve věku 83 let zemřel po krátké nemoci český konceptuální umělec a básník Karel Adamus, jehož tvorba patřila k významným projevům české vizuální poezie a konceptuálního umění. Jeho život a umělecká dráha byly po desetiletí spjaty s Třincem na Frýdecko-Místecku. ČTK o tom dnes informovala Adéla Majerová z Galerie města Třince. Pohřeb bude 23. listopadu ve Smuteční obřadní síni v Třinci.
Adamus, který zemřel v pondělí 16. listopadu, se narodil v roce 1943 v Plzni. Od poloviny 60. let minulého století se věnoval poezii, postupně však překračoval hranice tradiční literární tvorby a začal propojovat slovo s obrazem, objektem a pohybem. Byl členem umělecké skupiny Měkkohlaví a patřil k průkopníkům české vizuální poezie.
"Na přelomu 60. a 70. let začal vytvářet takzvané Básně obrazy, v nichž slovo chápal také jako grafický symbol. Mezi jeho výrazné cykly patřily Cigaretové básně z let 1969 až 1970, vznikající propalováním papíru, interaktivní Pohyblivé básně z let 1970 až 1971 nebo Básně partitury z let 1973 až 1976, které se přibližovaly hudebnímu minimalismu," uvedla Majerová.
Od 70. let se věnoval také Básním objektům a Předmětným básním, v nichž navazoval mimo jiné na tvorbu Jiřího Koláře. Spojoval v nich dadaistickou hravost s vizuální metaforou.
"Významnou součástí Adamusovy tvorby byly Peripatetické a Větrné básně, v nichž pracoval s pohybem, náhodou a přírodním prostředím. Záznamy při svých procházkách krajinou vytvářel bez předem stanoveného záměru. Při vzniku Větrných básní nechával papír působením větru pohybovat a přikládal k němu štětec nebo pero s tuší. Výsledné linie připomínaly dálněvýchodní kaligrafii," dodala. Inspirace východní filozofií se promítla také do jeho literární tvorby, zejména do cyklu krátkých textů a promluv nazvaného Po dně a podněžníci.