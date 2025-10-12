Z unikátního zdroje rašeliny těží lázně v Jeseníkách jen deset kubíků v roce

Autor: žah
  7:52aktualizováno  7:52
Letošní zásoby rašeliny pracovníci Horských lázní Karlova Studánka už vytěžili. Z třicet tisíc let starého ložiska odebrali zhruba deset kubíků materiálu. Ten teď odpočívá na takzvané gravitační skládce, kde z něj odtéká přebytečná voda.
Fotogalerie4

Ložisko rašeliny leží uprostřed lesů v Malé Morávce, asi osm kilometrů od Karlovy Studánky. | foto: Lázně Karlova Studánka

Ložisko rašeliny leží uprostřed lesů v Malé Morávce, asi osm kilometrů od Karlovy Studánky. Léčivou hlínu těží malý bagr. Lázně každý rok odeberou zhruba deset kubíků, ač mají povolený dvojnásobek.

Ložisko rašeliny leží uprostřed lesů v Malé Morávce, asi osm kilometrů od Karlovy Studánky.
V Karlově Studánce vytěženou rašelinu sami zpracovávají pro lázeňské využití.
V Karlově Studánce vytěženou rašelinu sami zpracovávají pro lázeňské využití.
Ložisko rašeliny leží uprostřed lesů v Malé Morávce, asi osm kilometrů od Karlovy Studánky.
4 fotografie

„Naše ložisko je jediným na Moravě a ve Slezsku, kde se nachází ověřený přírodní zdroj rašeliny, který se smí používat v léčebné péči. Každý rok proto vytěžíme jen jeho malou část a zároveň dbáme na obnovu. Ložisko postupně znovu zavážíme použitou rašelinou,“ vysvětlil balneotechnik Tomáš Kocman, který na těžbu dohlíží.

Každé odtěžené pole viditelně označují cedulky s rokem těžby. U vytěžené rašeliny odborníci čekají, až z ní odteče přebytečná voda, a následně ji uskladní v lázních, kde ji upraví ve speciálním přístroji s hnětacími metlami při teplotě do 46 stupňů Celsia. Poté slouží k léčbě.

Užijte si Jeseníky i jejich gastro. Hory doporučuje i Lukáš Hejlík

„Aplikuje se přímo na tělo pacientů, léčivé látky tak působí přímo na kůži. V přímé aplikaci spočívá unikátnost naší metody,“ řekl Jan Poštulka, ředitel Horských lázní Karlova Studánka.

Protože rašelina pochází z omezeného přírodního zdroje, proceduru, která pomáhá s bolestí kloubů, zad a dalšími problémy pohybového aparátu, ale také při kožních potížích a účinkuje i relaxačně, si nelze zaplatit. Je určená jen pacientům, již jsou v lázních na pobytu hrazeném pojišťovnou

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Casanova nebyl jen milovník, dokládá básnická sbírka libereckého umělce

Zatímco většina lidí přetřásá především milostný život Giacoma Casanovy, liberecký básník, spisovatel a filmař Miroslav Stuchlý věří, že osudy italského dobrodruha v sobě nesou univerzálnější motivy,...

12. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy

Za dva roky vyroste největšímu železničnímu muzeu v Lužné u Rakovníka konkurence. Centrem všech fanoušků železnice se má stát dnes polozapomenutá Dolní Lipka, kde za čtvrt miliardy vznikne železniční...

12. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vila Čerych známá z Odcházení září. Vzniklo kreativní centrum, na půdě kino

Stoletá vila Čerych v České Skalici na Náchodsku, kde Václav Havel natočil své Odcházení, načíná novou etapu. Pustnoucí památku zachránila Eliška Kaplický Fuchsová s nadačním fondem, kompletní...

12. října 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

417 tisíc korun. Koláč pro hospic na Třebíčsku opět zlomil rekord

Přes 417 tisíc korun věnovali lidé na Třebíčsku do tradiční sbírky Koláč pro hospic, již 8. října pořádala Oblastní charita Třebíč. Loňský výtěžek akce byl tak překonán o více než 56 tisíc korun.

12. října 2025  8:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: 170tunovou mostní konstrukci přesouvali po kolejích dva dny

Náročnou akci mají za sebou stavbaři, kteří na železniční trati mezi Plzní a Žatcem rekonstruují dva mosty a jeden tunel. V úseku mezi Mladoticemi a Plasy přesouvali mostní konstrukci o hmotnosti 170...

12. října 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Pardubice chtějí zavést metodiku, aby se u investic zbytečně nekácely stromy

Město Pardubice připravuje jednotnou metodiku ochrany zeleně. Na jejím základě posoudí všechny stavební a investiční projekty v předstihu a omezí zbytečné...

12. října 2025  6:25,  aktualizováno  6:25

V Teplicích bude měsíc probíhat deratizace

Teplice chystají preventivní deratizaci proti nadměrnému výskytu hlodavců. Na území města bude probíhat od 13. října do 9. listopadu.

12. října 2025  7:59

Z unikátního zdroje rašeliny těží lázně v Jeseníkách jen deset kubíků v roce

Letošní zásoby rašeliny pracovníci Horských lázní Karlova Studánka už vytěžili. Z třicet tisíc let starého ložiska odebrali zhruba deset kubíků materiálu. Ten teď odpočívá na takzvané gravitační...

12. října 2025  7:52,  aktualizováno  7:52

Jednorázové jehly od Sandstone Easydrip™ Plus debutují v Turecku – patentovaný šestihranný konektor pro pohodlí a kontrolu

12. října 2025  7:44

V posledních letech roste v Česku i poptávka po psychoterapii. Připomínáme si Světový den duševního zdraví.

Nedostupnost psychologů, nárůst hospitalizací, ale i Česko jako evropská špička.

12. října 2025  7:25

Lidé mohou navrhovat, jak vylepšit Žatec

Až do 28. listopadu mohou lidé v Žatci podávat návrhy na vylepšení veřejných prostor do participativního rozpočtu na rok 2026.

12. října 2025  6:59

Dvě nová onkologická centra na Hané ulehčí pacientům s rakovinou

Moderní cílená terapie, která je nyní dostupná v Přerově i Prostějově, představuje zásadní posun v léčbě rakoviny. Onkologičtí pacienti tak mají od září výrazně lepší přístup k moderní léčbě.

12. října 2025  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.