Karlovice chtějí spojit protipovodňovou ochranu s novým veřejným prostorem

Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila v září 2026 studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného prostoru podél řeky. Cílem je zvýšit ochranu obce před povodněmi na úrovni stoleté vody a současně vytvořit u koryta Opavy místa pro odpočinek, procházky, cyklistiku a další volnočasové aktivity. Studie vznikla s finanční podporou organizace Člověk v tísni. ČTK to dnes řekl koordinátor Ivo Dokoupil. V září 2024 velká voda v Karlovicích strhla několik domů a mostů.
"Navrhovaná opatření navazují na dřívější plány protipovodňové ochrany Karlovic. Jejich hlavními prvky jsou rozšíření koryta řeky, lapač plovoucích předmětů, nečistot a organického materiálu a protipovodňové hráze. Podle záměru by opatření měla zvýšit úroveň ochrany obce z dvacetileté na stoletou vodu a zároveň zmírnit rychlost proudění při povodni, a tím omezit možné škody," uvedl Dokoupil.
Místostarosta Martin Kočí (Pro obnovu Karlovic) ČTK řekl, že obec si nechala rozpracovat a upravit studii, kterou pro úpravu koryta nechal zpracovat stát. "Našim cílem je začlenit řeku do života obce tak, aby řešení protipovodňových opatření byla uživatelsky příznivější," uvedl Kočí s tím, že studii chce obec použít při jednání s Povodím Odry, které v Karlovicích připravuje odstraňování povodňových škod z roku 2024. "Budeme se snažit prosadit tato řešení," dodal Kočí.
Studie se tak nezaměřuje pouze na technickou stránku ochrany před velkou vodou. Rozšířené koryto by mělo po většinu roku obsahovat jen malé množství vody, což umožní vytvořit přirozenější kontakt obyvatel s řekou. Návrh počítá například se štěrkovými plážemi, přírodními ostrovy nebo ptačími pozorovatelnami.
Výraznou součástí návrhu je takzvaný říční park v okolí mostu mezi jezem a pěší lávkou, který navazuje na centrum obce. Prostor by měla tvořit soustava mírných travnatých teras umožňujících pohodlný přístup k vodě. U řeky je navrženo také velké kamenné schodiště, které současně zpevní břeh a umožní bezpečný vstup k vodě. V korytě mají být umístěny velké balvany a vytvořeny peřeje, které mají podpořit členitost řeky a zajistit dostatek vody i během sušších letních období.
"Součástí návrhu jsou také protipovodňové hráze začleněné do okolní krajiny. Zemní valy mají mít místy nepravidelný tvar a být doplněny vegetací. Jejich koruny mohou sloužit jako pěší trasy s lavičkami a výhledy na řeku a okolní krajinu," řekl Dokoupil a dodal, že studie myslí také na pěší a cyklisty. Navrhuje doplnění chybějících úseků cyklotras a jejich vedení po klidných komunikacích. Nové pěší trasy mají vzniknout na korunách hrází i v okolí řeky. V říčním parku návrh počítá také s možností přechodu řeky po kamenných nášlapech.
Dokončená studie bude sloužit jako podklad pro další jednání obce se státním podnikem Povodí Odry a pro diskusi s obyvateli. Zároveň má pomoci zpřesnit konkrétní podobu dalších etap projektování. Studie podle Dokoupila ukazuje, že ochrana před povodněmi a kvalitní veřejný prostor nemusí stát proti sobě.