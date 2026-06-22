Karviná chce proměnit zimní stadion v multifunkční areál

Karviná chce proměnit zimní stadion v multifunkční sportovní areál. Zastupitelé na svém dnešním jednání schválili pětimilionovou dotaci na zpracování studie budoucí modernizace. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
Stadion byl postaven v 70. letech a technologicky je již zastaralý. "Město proto zadá zpracování studie, která navrhne modernizaci celého komplexu. Nejen ledové plochy, ale i tenisové haly, squashových kurtů a posilovny. Kromě nových technologií a moderních zdrojů energie se počítá také s rozšířením možností využití areálu," uvedla Danková.
Po úpravách by stadion mohl mít například i stěnu pro lezení, takzvaný bouldering nebo další sportovní aktivity. Město očekává, že po úpravách by sportoviště mohlo být využíváno nejen k pořádání větších sportovních, ale i kulturních akcí, například koncertů. Využívat by ho mohli například i extraligoví házenkáři.
"Tribuna na zimním stadionu pojme až 7000 diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy házenkářů nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné, protože stávající hala házené pojme maximálně 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli fanouškům házené možnost zaplnit při zápasech ještě více míst,“ uvedl náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).
Zpracovaná studie má prověřit technické i ekonomické možnosti celého záměru a ukázat, jaké nové funkce a využití by mohl stadion v budoucnu nabídnout. "Chceme prověřit možnosti proměny zimního stadionu v moderní multifunkční sportovní areál, který bude sloužit nejen ledním sportům, ale také dalším sportovním a společenským akcím. Naším cílem je nabídnout kvalitní zázemí sportovcům i veřejnosti a připravit sportoviště na potřeby dalších generací,“ doplnil investiční náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).