Karviná chce v centru města se Slezskou univerzitou vybudovat nový kampus

U Univerzitního náměstí v Karviné chce město ve spolupráci se Slezskou univerzitou vybudovat nový kampus. Jeho součástí má být stávající budova Obchodně podnikatelské fakulty, aktuálně vznikající Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) za zhruba 800 milionů korun, ale počítá se i s novou podobou samotného náměstí a vznikem vzdělávacího parku Eden Silesia. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Studie nám ukázala, že okolí Univerzitního náměstí a současného univerzitního areálu nabízí další možnosti rozvoje, a to jak pro potřeby Slezské univerzity, tak pro obyvatele Karviné. Ve spolupráci s městem proto chceme propojit stávající objekty s nově připravovanými projekty a vytvořit tak originální městský univerzitní kampus přímo v centru Karviné. Kampus přitom chceme koncipovat jako otevřený prostor nejen pro studenty, ale také pro občany města, podnikatele a návštěvníky Karviné,“ uvedl rektor Slezské univerzity Tomáš Gongol.
Vzdělávací centrum Eden Silesia mělo původně vzniknout na jiném místě Karviné a mělo stát zhruba 2,5 miliardy korun. Areál, který měl fungovat jako vzdělávací a vědeckovýzkumný park i turistická atrakce, měl být jedním z největších strategických projektů financovaných z evropského dotačního programu Spravedlivá transformace. Slezská univerzita, která je nositelem projektu, ale nestihla s Evropskou unií vyřešit její námitky týkající se veřejné podpory. Bylo zřejmé, že projekt by se nestihl dokončit do roku 2027, což bylo podmínkou pro čerpání dotace. Přípravy projektu v jeho původní podobě proto byly pozastaveny.
"Původně plánovaný výzkumný a vzdělávací park v lokalitě Lipiny se v průběhu přípravy ukázal jako velmi náročný z hlediska financování výstavby i následného provozu vzhledem k omezením souvisejícím s podmínkami veřejné podpory. Slezská univerzita proto v roce 2025 po dohodě s Moravskoslezským krajem a městem Karviná přistoupila k jeho přepracování a přesunu do bezprostřední blízkosti Obchodně podnikatelské fakulty a nově budovaného centra CEPIS,“ vysvětlil projektový manažer Slezské univerzity Libor Chlebiš. Náklady na novou podobu centra zatím nebyly zveřejněny.
Kromě vzniku nově upraveného parku Eden Silesia by se kampus v budoucnu měl rozšířit i směrem do Univerzitního parku, kde by mohlo vzniknout zázemí pro studenty, včetně ubytovacích kapacit a sportovišť. Proměnit by se mělo i Univerzitní náměstí, kde by měla přibýt zeleň i místa pro setkávání a odpočinek.
"Jsme rádi, že Slezská univerzita v Karviné roste a že tady chce vytvářet stále lepší zázemí pro studenty. Už dnes se vedle fakulty staví CEPIS a další chystané plány ukazují, že se tato část města může v příštích letech proměnit ještě výrazněji. Pro Karvinou je důležité, aby sem přicházeli mladí lidé studovat, trávili tady svůj čas a aby pro ně město bylo atraktivním místem," uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).
Při vzniku zamýšleného kampusu by město mělo mít na starosti proměnu Univerzitního náměstí a veřejného prostoru v okolí. Slezská univerzita pak vybudování parku Eden Silesia. Architektonicko-urbanistickou studii nového kampusu už má město dokončenou a chystá soutěž na zhotovitele projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení.