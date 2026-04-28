Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro rodinné domy. Zastupitelé už schválili záměr i zásady prodeje pozemků. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková. Vyvolávací cena pozemků je stanovena na 1500 korun za metr čtvereční.
Nová lokalita má rozšířit nabídku individuálního bydlení a podpořit rozvoj města. "Chceme lidem nabídnout možnost postavit si vlastní rodinný dům v klidné části města, s dobrou dostupností. Zároveň jasně říkáme, že parcely nebudeme nabízet developerům, ale pouze koncovým uživatelům, tedy lidem, kteří zde budou skutečně žít a bydlet natrvalo,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (nestr.).
Město v současnosti buduje infrastrukturu, staví cesty a inženýrské sítě. Pozemky tedy budou při prodeji napojené na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektřinu. Plyn v této oblasti zaveden není.
"Dokončení těchto přípravných prací město předpokládá v srpnu, kdy by zároveň mohla proběhnout i samotná licitační řízení," doplnil primátor. Město bude pozemky prodávat formou elektronické aukce, rozhodovat bude nejvyšší nabídka. Každý pozemek bude dražen samostatně. "Zásady prodeje jsme nastavili tak, aby byly podmínky pro všechny stejné a srozumitelné. Každý zájemce bude přesně vědět, co musí splnit a jak bude celý proces probíhat," řekla vedoucí Odboru majetkového Petra Kyšková.
Zájemce o licitaci musí kromě přihlášky složit jistinu 200.000 korun, která se vítěznému zájemci započítá na úhradu kupní ceny. Podrobnosti k licitaci včetně návodu, jak se do ní zapojit, město v květnu zveřejní na webu, sociálních sítích a v aplikaci Munipolis. Zájemcům nabídne také prohlídky pozemků, a to krátce před licitací. Počítá s nimi o prázdninách.