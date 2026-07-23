Karviná chystá rekonstrukci umělecké školy s novým koncertním sálem

Karviná chystá přestavbu budovy Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v části Mizerov. Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Naváže na již dokončenou studii a podrobně rozpracuje budoucí podobu areálu včetně nového koncertního sálu. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
Projektová dokumentace se zaměří hlavně na snížení energetické náročnosti budov. "Počítá se se zateplením, výměnou a zastíněním oken a modernizací vytápění. Projektanti také prověří možnost využití fotovoltaiky. Navrhnou nové uspořádání některých prostor, úpravy rozvodů vody, kanalizace a elektřiny i modernizaci technického zázemí školy," řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Maierová.
Součástí úprav bude i nový koncertní sál pro 150 diváků, který by v budoucnu mělo využívat Sborové studio Permoník a Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná. Projektová dokumentace proto bude řešit i akustiku sálu a jeho provozní zázemí. "Získáme moderní a kvalitní prostor, který bude odpovídat nárokům na zkoušení i koncertní vystoupení a nabídne nám také dobré akustické podmínky," řekl Petr Ženč ze Symfonického dechového orchestru Májovák Karviná.
Na projektu spolupracuje město s Moravskoslezským krajem, který je zřizovatelem základní umělecké školy. Na přípravu dokumentace už kraj městu schválil dotaci téměř pět milionů korun.
"Současný stav pavilonů školy už neodpovídá tomu, jaké podmínky chceme dětem, pedagogům i dalším uživatelům areálu nabídnout. Nyní se posouváme od hotové studie k projektové dokumentaci, která navržené řešení podrobně rozpracuje a zpřesní také předpokládané náklady na rekonstrukci," uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).