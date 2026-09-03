Karviná dokončila rekonstrukci vestibulu domu kultury za devět milionů korun

Městský dům kultury v Karviné dokončil přestavbu vestibulu. Náklady na jeho proměnu byly zhruba devět milionů korun. U příležitosti otevření renovovaného foyer chystá zařízení na sobotu 12. září koncert zpěváka Martina Chodúra a kapely The People. ČTK to dnes sdělili ředitelka domu kultury Olga Hrubec a mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Rekonstrukce vstupního vestibulu, která začala v polovině května, změnila nejen jeho vzhled, ale také uspořádání a funkčnost celého prostoru, jenž je první vizitkou domu kultury pro příchozího," řekla ředitelka.
Součástí modernizace bylo vybudování zázemí pokladny, výměna vstupních dveří i nábytku, ale také nové osvětlení či květinová výzdoba. "Proměna přitom respektuje také původní charakter budovy, protože zachována zůstala například charakteristická mramorová podlaha. Výsledkem je modernější, komfortnější a reprezentativnější prostor coby důstojná vstupní brána do kulturního života města," uvedla Hrubec.
Právě chystaný koncert bude první velkou kulturní událostí po dokončení rekonstrukce. Na jednom pódiu se představí Chodúr a brass pop-rocková kapela, která kombinuje žesťovou sekci s energií rocku a funku. "Výsledkem je mimořádně pestrý a živelný koncertní zvuk, který si bere něco z noblesy velkých big bandů i síly současné koncertní show. Spojení Chodúrova mimořádného hlasového rozsahu s početným živým orchestrem slibuje 90 minut hudby, která umí být elegantní a velkolepá, ale také pořádně energická," doplnila Hrubec.