Dožene fotbalová korupční kauza karvinského primátora? Opozice mluví o rezignaci

Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů.
Karvinský radní a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO) se domnívá, že fungování společné koalice nebude korupční kauzou ohroženo.
„Je to velmi čerstvé, máme informace pouze takové, které jsou v médiích. Až bude možnost si o tom pohovořit, tak se můžeme rozhodovat, co dál. Osobně ctím presumpci neviny a na svolávání mimořádného zastupitelstva si myslím, že je brzo. Vzhledem k tomu, že se nejedná o politické selhání, ale může se jednat o nějaké jiné selhání, tak by to na místní komunální politiku nemělo mít žádný vliv, co se týče obsahu koaliční smlouvy,“ míní Gebauer.
Dodal, že situace se bude mezi koaličními partnery probírat na středeční radě města.
Svolání mimořádného zastupitelstva zatím nežádá ani opozice. Podle opozičního zastupitele Miroslava Hajdušíka (KSČM) má totiž svolání takového jednání svá pravidla a zákonné lhůty a fakticky by se tak konalo v obdobném termínu, jako je svoláno řádné zasedání, které se má uskutečnit 27. dubna.
„Takže bít tady na poplach je asi nesmysl. Pokud se to ale potvrdí, tak je jasné, že primátor ve funkci nemůže zůstat. Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému,“ řekl Hajdušík.
Podle něj by nejlepším řešením bylo, kdyby Wolf rezignoval sám. „Jinak by každé další rozhodnutí vedlo k tomu, že by ho občané mohli vnímat jako neseriózní,“ míní Hajdušík.
Pokud primátor nerezignuje a podobný návrh by ze strany koalice nezazněl ani na zasedání zastupitelstva, komunisté by návrh na hlasování o odvolání vznesli.
Komunisté v minulosti byli se sociálními demokraty ve vedení města, Hajdušíka kauza překvapila. „Znal jsem primátora jako čestného člověka a takto jsem ho i vnímal. Nečekal bych to, pokud se to stalo, je to asi nějaké jeho selhání,“ řekl Hajdušík. Domnívá se, že aféra bude mít negativní dopad na image města.
Primátor? Není tady. Město přebírá 1. náměstek
S Wolfem se už druhý den není možné spojit. Zatímco v úterý jeho mobilní telefon vyzváněl, ale nikdo hovor nebral, tak ve středu se neustále ozývá obsazovací tón. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové primátor na magistrát ani ve středu nepřišel.
„V tuto chvíli mimořádné zastupitelstvo neplánujeme, čekáme na výsledek vyšetřování. Kompetence v době nepřítomnosti primátora převzal jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM). Chod magistrátu není omezen, služby občanům jsou zajištěny v plném rozsahu. Všechny projekty pokračují beze změny,“ uvedla mluvčí.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v úterý zadržela desítky lidí kvůli podezření z korupce a podvodů spojených se sázením na sportovní zápasy. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, která je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje.
Karviná je podezřelá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.
Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.