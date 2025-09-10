Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium

Léčivá jodobromová solanka nebude v Karviné pomáhat jen pacientům tamních lázní. Město začalo v parku Boženy Němcové stavět inhalatorium, kde by mohla vdechovat jemnou mlhovinu zdraví prospěšných látek i veřejnost.
Vizualizace inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025) | foto: Ivana Kuchařová, Amun Pro

Inhalatorium bude stát v sousedství bývalých zámeckých koníren a mléčnice, které se už mění na městské komunitní centrum.

„Nový projekt přinese městu unikátní relaxační prostor inspirovaný lázeňskými městy v Polsku, kde jsou podobné solné inhalátory velmi oblíbené,“ přiblížila mluvčí Karviné Monika Danková. Stejnou atrakci má například nedaleké město Jastrzębie-Zdrój.

Místo koní a mléka sál i bistro. Karviná opravuje poslední ruiny v zámeckém parku

V současnosti už Karviná předala vybrané místo stavební firmě, což s sebou nese i omezení pro lidi procházející parkem.

„Měli by počítat s tím, že budou muset zatím obcházet staveniště přes travnaté plochy. Město zajistí provizorní chodník ze štěrku určený pro pěší, nebude však vhodný pro cyklisty ani pro kočárky. Proto doporučujeme, aby lidé směřující například k Lodičkám zvolili jinou trasu,“ upozornila Jana Maierová z magistrátního odboru komunálních služeb.

Vedení Karviné si od inhalatoria slibuje, že se stane dalším městským lákadlem. „Věřím, že inhalatorium bude oblíbeným místem odpočinku pro naše obyvatele, lázeňské hosty i návštěvníky města,“ poznamenal primátor Karviné Jan Wolf.

Vizualizace inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025)
Vizualizace inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025)
Vizualizace proměny areálu někdejších Larischových koníren a stavby nového inhalatoria v Parku Boženy Němcové v Karviné (10. září 2025)
Stavba inhalatoria společně s přestavbou koníren a mléčnice přijde na více než sto milionů korun, přičemž město chce většinu nákladů uhradit z dotací. Se zprovozněním se počítá zhruba v polovině roku 2027.

Podle plánů inhalatoria by solanka získaná z lázeňských vrtů v podzemí Karviné stékala po inhalační věži a rozptylovala se do okolí. Lidé léčivý aerosol budou vdechovat.

Jodobromová solanka přezdívaná jako „zlato z Darkova“ je silně mineralizovaná a koncentrace jódu je v ní vyšší než v přímořských oblastech. Přímo v Lázních Darkov se využívá pro zábaly a koupele při léčbě pohybového ústrojí. Při inhalování je pak solanka prospěšná dýchacímu ústrojí.

Inhalatorium bude stát v sousdství městského komunitního centra vzniklého z bývalých zámeckých koníren, a to v Parku Boženy Němcové.

Inhalatorium bude stát v sousdství městského komunitního centra vzniklého z bývalých zámeckých koníren, a to v Parku Boženy Němcové.

