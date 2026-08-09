Karviná letos obnovila tři plastiky, do oprav investovala téměř 230.000 korun

Karviná letos nechala odborně obnovit tři plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav, čištění a konzervace investovalo téměř 230.000 korun. Restaurováním prošla díla z umělého bronzu, hliníku a mušlového vápence. ČTK to řekla mluvčí města Monika Danková.
Největší zásah si vyžádala plastika Hudba v areálu Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích. Dílo akademického sochaře Miroslava Rybičky z roku 1995 je zhotoveno z umělého bronzu, tedy z pryskyřice s bronzovým povrchem. Plastika byla na několika místech popraskaná, některé části se odlepovaly a odpadávaly. Restaurátor Tomáš Skalík praskliny zpevnil epoxidovou pryskyřicí, zatmelil je a chybějící části doplnil umělým bronzem.
Odbornou obnovou prošla také hliníková plastika akademického sochaře Oty Ciencialy z roku 1967, která se také nachází v areálu sanatoria. Třetím restaurovaným dílem byla kamenná plastika z mušlového vápence před ZŠ U Studny. Jejími autory jsou Vladislav Gajda a Miroslav Gola, dílo vzniklo v roce 1966.
"Každá ze tří soch byla z jiného materiálu a vyžadovala jiný způsob opravy. Největší zásah potřebovala Hudba z umělého bronzu. Hliníková plastika měla několik prasklin a kamennou plastiku u školy bylo potřeba především důkladně očistit, opravit jednu prasklinu a obnovit spáry," uvedl Skalík.
Stav soch a plastik město průběžně sleduje a díla k obnově vybírá podle míry jejich poškození. Na opravy a čištění uměleckých děl ve veřejném prostoru každoročně vyčleňuje zhruba 300.000 korun. "Sochy a plastiky ve veřejném prostoru jsou součástí historie Karviné. Některé z nich stojí na svých místech už desítky let, a proto potřebují pravidelnou odbornou péči. Chceme je zachovat v dobrém stavu i pro další generace," uvedl náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).
Loni město nechalo konzervovat a vyčistit například plastiku Madona v Karviné-Starém Městě, sochu Horníka u Obchodně podnikatelské fakulty a plastiku Matka s dítětem u ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově.