Karviná letos rozšíří vánoční výzdobu za 1,5 milionu korun

Karviná letos bude mít rozsáhlejší vánoční výzdobu než v minulých letech. Nové světelné ozdoby přibudou na jedné z hlavních dopravních tras, která vede městskými částmi Hranice, Mizerov a Ráj. Město už proto začalo s přípravami, aby se vše stihlo instalovat do začátku adventu. Do pořízení nové vánoční výzdoby město investovalo zhruba 1,5 milionu korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
Nově ozdobená trasa patří ve městě k vytíženým. "Celkem 90 nových světelných vloček ozdobí sloupy veřejného osvětlení od kruhového objezdu u bývalého Okresního stavebního podniku přes Leonovovu ulici, třídu Těreškovové kolem krytého bazénu a kina Centrum, dále po třídě Kosmonautů až ke křižovatce u Skleníku. Jde o poměrně dlouhý úsek, který letos získá úplně novou vánoční podobu. Tuto trasu zdobíme na přání občanů,“ řekla vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.
Kromě světelných vloček město chystá i další novinky ve vánoční výzdobě. Nové ozdoby budou také v okolí magistrátu a v historickém centru města. "Nově ozdobíme 16 sloupů veřejného osvětlení před budovou C magistrátu a v okolí kostela sv. Marka. Půjde o světelné obdélníky se třemi hvězdami. Další nové ozdoby přibudou na Fryštátské a Hrnčířské ulici a novou výzdobu dostanou také vánoční stánky na Masarykově náměstí,“ uvedla Maierová.
Chybět nebude ani tradiční výzdoba, na kterou jsou lidé zvyklí z minulosti, například na třídě Osvobození, třídě 17. listopadu či v ulicích Borovského a Svatováclavské. "Možná to vypadá jednoduše, ale instalace vánočního osvětlení zabere spoustu času. Každou ozdobu musíme předem zkontrolovat, připravit, dopravit na místo, bezpečně upevnit a zapojit. Velká část prací navíc probíhá ve výškách a za běžného silničního provozu. Letos máme světelných prvků zase o něco více, proto musíme začít dříve a práce si dobře rozvrhnout. Chceme, aby se všechno stihlo a Karviná byla na první adventní neděli připravená,“ řekl Zbyněk Gajdacz, ředitel Technických služeb Karviná, které se o instalaci starají.
Vánoční stromy, které budou na Masarykově náměstí a prostranství u kina Centrum, dorazí do města v sobotu 14. listopadu. Vánoční stromy budou i na dalších místech ve městě, například kruhový objezd u Teska. Na náměstíčku u Permonu bude strom přání, který byl v minulosti umístěn u Karvinského moře, doplnila Maierová. Nově bude ozdoben také strom u kostela v Karviné-Loukách.