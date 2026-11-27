Karviná letos obohatila vánoční výzdobu o nové prvky. Na Univerzitním náměstí přibyly netradiční svítící dekorace. Stromy tam zdobí 20 nafukovacích vánočních ozdob. Pět z nich má v průměru 1,5 metru, dalších 15 pak 80 centimetrů. Novinářům to sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Jde o poměrně netradiční prvek vánoční výzdoby. Baňky získaly svůj tvar až po zapojení ventilátoru, který je naplnil vzduchem. Uvnitř každé z nich je umístěno také LED svítidlo. Po zapojení baňky nepřetržitě svítí a zejména po setmění vytváří na Univerzitním náměstí zajímavou atmosféru," řekl Martin Rebro z odboru komunálních služeb.
Originální podobu získají letos také menší dekorativní stromky rozmístěné mezi prodejními stánky na Masarykově náměstí. O jejich výzdobu se na začátku prosince postarají karvinské děti, které ve školách vyrábějí vlastní vánoční ozdoby.
"Chtěli jsme do příprav vánočního jarmarku zapojit také místní děti a dát jim možnost podílet se na výzdobě náměstí. Každý ze stromků mezi stánky tak získá svou originální podobu. Věříme, že děti budou mít radost, až při návštěvě jarmarku objeví mezi stánky právě své výrobky a budou je moci ukázat rodičům nebo prarodičům,“ řekla Marcela Ochodková z karvinského Městského domu kultury.
V ulicích a na veřejných prostranstvích města jsou i tradiční světelné dekorace nebo speciální místa, kde si zájemci mohou pořídit vánoční fotografii. "Patří mezi ně například velká průchozí vánoční baňka, světelný páv, nápis Karviná nebo sněhuláci. Vánoční osvětlení se letos rozšířilo také do dalších částí města. Vůbec poprvé zdobí 90 světelných vloček hlavní dopravní tah vedoucí Leonovovou ulicí, třídou Těreškovové a ulicí Kosmonautů až ke křižovatce u Skleníku," doplnila mluvčí.
V Karviné letos stojí dva dominantní vánoční stromy, a to na Masarykově náměstí a u kina Centrum. Poprvé se rozsvítí také vánoční strom v Karviné-Loukách. Tamní obyvatelé pořádají 6. prosince u příležitosti 25. výročí vysvěcení kostela sv. Barbory první rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem.
Už v neděli začne na Masarykově náměstí vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu. Program bude připraven od 16:00 a návštěvníci se mohou těšit například na vystoupení kapely O5 a Radeček. Letošní novinkou bude vánoční kolotoč. Součástí jarmarku, který potrvá do 23. prosince, budou také tradiční vánoční stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky, Ježíškova pošta, sklářský stánek, kovářská dílna, vánoční městečko nebo zvěřinec. Náklady na jarmark jsou zhruba 3,5 milionu korun.