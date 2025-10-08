Incident se stal už v polovině srpna, policie ho zveřejnila nyní po dopadení viníků. Přivolané policejní hlídce řekl oznamovatel, že slyšel volání o pomoc, a když dorazil na místo, spatřil sedícího zakrváceného muže.
Zraněný bezdomovec policistům řekl, že ho ze spaní probudily kopance a někdo ho mlátil klackem. „Útok byl rychlý, bez varování a slovních vyhrůžek. Napadený muž se zmohl pouze na to, že si rukama chránil hlavu,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Ani neměl čas si všimnout, jak ti, co ho tak brutálně napadli, vlastně vypadali. „Věděl pouze, že byli dva,“ poznamenala policejní mluvčí. Místo napadení policie nezveřejnila.
Vyšetřovatelé se okamžitě pustili do práce. Díky výslechům, kamerovým záznamům a dalším informacím se nakonec dopátrali dvou chlapců ve věku 15 a 16 let. „Obvinění spáchání skutku nepopírali,“ připojila mluvčí Vlčková.
Oba už policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví, starší z dvojice navíc na základě rozhodnutí soudu putoval do vazby. Vzhledem k jejich mladistvému věku jim hrozí maximálně pětileté vězení. V případě dohody o vině a trestu nebo přiznání viny obvykle vynášejí soudy značně mírnější tresty.
