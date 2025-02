Karviná vybuduje visutou lávku do Polska a opraví cenný obloukový most

Ocelová visutá lávka má spojit karvinskou místní část Louky s polskou obcí Hažlach, a to její částí Pohvizdov.

Určena bude pro pěší a cyklisty. „Na výstavbu lávky se podařilo získat finanční prostředky z česko-polských programů a státního rozpočtu, k tomu jsme přiložili i vlastní zdroje. Na jaře letošního roku začneme se samotnou výstavbou lávky,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf.

Stavba má přijít na 41,6 milionu korun, dotace uhradí osmdesát procent nákladů, tedy zhruba 35 milionů. Stát pomůže částkou 2,2 milionu korun, město přidá asi 4,4 milionu korun. Práce mají trvat 250 dnů, což je něco přes osm měsíců.

Blíže k polským příbuzným a známým

Nová lávka pomůže propojit cyklostezky mezi Karvinou a Českým Těšínem, podle karvinského mluvčího Lukáše Hudečka rovněž zlepší dostupnost některých památek v regionu.

Počítá se také se zlepšením příhraniční dostupnosti a zvýšením tamního cestovního ruchu. „Myslím si, že nová lávka upevní společenské vztahy mezi obyvateli na obou stranách hranice a některé rodiny, které rozděluje řeka, to budou mít k sobě blíže,“ doplnil k novému projektu primátor Wolf. Dosud museli přejíždět mosty v Karviné nebo v Českém Těšíně.

Ruce k dílu přiloží i Poláci. Jak uvedl starosta Hažlachu Grzegorz Sikorski, obec na polské straně postaví osvětlenou cyklostezku vedoucí k lávce. „Zpevníme i část příjezdové cesty tak, aby bylo bezpečnější se k nám dostat,“ poznamenal starosta.

Darkovský most v Karviné

Pozornost vedení Karviné se zaměřila i k mostu Sokolovských hrdinů, v kraji známějším jako Darkovský nebo Obloukový most. Nadto jde o jubilanta, protože otevřen byl před sto lety v roce 1925.

A letos by měl most u darkovských lázní dostat omlazovací kúru. „Například budou očištěny betonové plochy a provedena antikorozní ochrana. Dojde i na vyspravení trhlin, spár ve spodní stavbě a k odstranění vegetace z mostovky. Nové nátěry dostanou zábradlí a lampy,“ vyjmenoval karvinský mluvčí Lukáš Hudeček s tím, že poslední opravy se datují deset let nazpět.

Předpokládané náklady prací se pohybují nad třemi miliony korun. „Naším přáním je, aby most na své oslavy plánované na konec srpna vypadal na svůj věk v dobrém stavu,“ zakončil primátor Karviné.