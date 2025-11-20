„Jde o pilotní instalaci, která má ukázat, jak velký bude o takový typ stojanů zájem. Cílem je nabídnout cyklistům jednoduchý, ale zároveň bezpečný způsob parkování kol na veřejných místech,“ vysvětlil Petr Slezák, manažer prevence kriminality Městské policie Karviná.
Pokud se projekt osvědčí, plánuje Karviná rozšíření na další stanoviště, například ke školám, k sportovištím a k úřadům. „Zajistit bezpečné parkování kol je jedním z důležitých kroků v rozvoji městské cyklodopravy,“ poznamenal primátor Karviné Jan Wolf.
Pokud se stojany objeví i jinde, získají zájemci vlastní kód, tedy bez závislosti na mobilu. Podrobný návod na využití stojanu je přímo u stojanu.
|
Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice
Zařízení má robustní konstrukcí z odolných materiálů a s integrovaným zámkovým systémem, který chrání proti pokusům o vloupání.
„Po zaparkování uživatel protáhne řetěz rámem kola a pomocí mobilního telefonu si na našich webových stránkách vygeneruje QR kód, který naskenuje čtečkou. Tímto kódem si kolo zamkne a při odjezdu ho opět odemkne,“ popsal zástupce výrobce stojanů Petr Kusý.
Cyklistům pomohou i nové lávky
Karviná navíc brzy otevře novou lávku v karvinské části Louky, po které se cyklisté i pěší dostanou do sousedního polského Hažlachu, kde se napojí na tamní cyklostezku.
„V příštím roce také chceme vybudovat lávku přes Olši v Karviné – Starém Městě, která propojí ulice U Řeky a Sovinecká, přičemž umožní napojení na cyklostezku podél Olše. Rovněž počítáme s novými cyklostezkami v pohornické krajině,“ vyjmenoval primátor.