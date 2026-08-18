Karviná osadí střechy školních budov fotovoltaickými panely za 3,4 milionu korun

Karvinský magistrát letos osadí fotovoltaickými panely střechy školní kuchyně Základní školy Borovského a Mateřské školy Olbrachtova. Elektřinu chce město využívat přímo v budovách, čímž plánuje snížit odběr ze sítě a provozní náklady. Práce začaly v srpnu a potrvají přibližně dva měsíce. Náklady jsou asi 3,4 milionu korun. Město očekává, že díky elektrárnám ušetří 130.000 korun ročně. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Monika Danková.
Na střechu školní kuchyně ZŠ Borovského pracovníci instalují 94 panelů. Celkový instalovaný výkon elektrárny bude 43,24 kilowatt-peak (kWp). "Součástí projektu bude také zásobník na teplou vodu a klimatizace pro kanceláře a jídelnu," uvedla mluvčí. Na Mateřské škole Olbrachtova bude 68 panelů, celkový výkon této elektrárny dosáhne 31,28 kWp. Také tam město počítá se zásobníkem na teplou vodu a klimatizací pro třídy v horním patře budovy.
Vedoucí odboru komunálních služeb Jana Maierová doplnila, že projekt městu ukáže, jak efektivně může podobná řešení využít i na dalších školních budovách.
Roční úspora za elektřinu by podle města měla u školní kuchyně ZŠ Borovského dosáhnout přibližně 80.000 korun a u Mateřské školy Olbrachtova zhruba 50.000 korun. V době nižší spotřeby, například o víkendech nebo o letních prázdninách, chce město vyrobenou elektřinu sdílet s dalšími městskými budovami. Využít ji plánuje například pro provoz kanceláří magistrátu, chlazení budov nebo napájení technologií s nepřetržitým provozem.
Celkové náklady projektu jsou přibližně 3,4 milionu korun. Karviná na něj získala dotaci zhruba jeden milion korun ze Státního fondu životního prostředí ČR. Karviná už fotovoltaické elektrárny využívá například na budově polikliniky a krytém bazénu. Další instalace připravuje na budovách Technických služeb Karviná, Sociálních služeb Karviná a Obchodní akademie.