Karviná otevře příští rok komunitní a společenské centrum v zámeckém parku

Komunitní a společenské centrum v Karviné, které vzniká přestavbou historických budov v zámeckém parku Boženy Němcové, by se mělo otevřít příští rok na jaře. Interiéry koníren a mléčnice, kde se v minulosti uchovávalo mléko, by si měly zachovat historický charakter, ale zároveň dobře fungovat pro plánované účely. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM) a architektka Ivana Kuchařová.
Město v blízkosti obou objektů zahájilo zkušební provoz solankového inhalatoria za zhruba 24 milionů korun. "Celý areál byl takovým dlouhodobým 'vředem' parku, který nám chyběl dotvořit. Trvalo to asi 20 let, protože první plány na opravu vznikly už v roce 2006. Objekty byly ve zuboženém stavu, takže jsme je chtěli zlepšit," řekl Raszyk.
Bývalé konírny budou určeny pro konání menších akcí jako jsou workshopy či semináře. V mléčnici vzniká multifunkční sál pro větší akce, bude tam možné organizovat koncerty či menší plesy. Součástí bude i bistro. Oprava obou budov by měla stát asi 130 milionů korun, město na přestavbu získalo evropské peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Při návrhu interiérů architektka navázala na dochované historické prvky obou staveb. Zachovaly se například některé klenby a část původního krovu mléčnice. "Oba objekty propojí podobná barevnost, materiály a některé společné historické motivy. Při výběru materiálů jsem vycházela z tradičně používaných z doby výstavby, jako je kámen, cihla, vápenné omítky, dřevo a ocel. Vzhledem k tomu, že obě budovy sloužily jako hospodářské zázemí zámku, spolu se zástupci města vznikl nápad najít společný prvek, který by je propojoval. Jako nejvhodnější nám připadalo aplikovat na zábradlí schodišť a galerie motiv původních zámeckých okenních mříží," řekla Kuchařová.
Návrhy obou objektů vznikají ve spolupráci s památkáři, s nimiž byly konzultovány i použité materiály. Mléčnice bude otevřenější a reprezentativnější, zatímco konírna má působit komorněji a útulněji pro menší skupiny a volnočasové aktivity. "V mléčnici se počítá s různými možnostmi osvětlení a multimediálním vybavením, aby bylo možné atmosféru prostoru přizpůsobit konkrétní akci. Konírna počítá s použitím teplých odstínů podlahové krytiny, textilních závěsů a nepřímého osvětlení. Důležité pro mě bylo to, aby se v obou budovách lidé cítili příjemně a rádi se sem vraceli," doplnila Kuchařová.
Podle zástupce hlavního stavbyvedoucího Tomáše Karpety je stavba poměrně složitá. Ze statických důvodů nebylo možné zachovat některé zdi a bylo nutné je postavit znovu. "V nejbližší době budeme mít dozděné všechny stěny, začali jsme dělat základovou desku, budeme pokračovat s podlahami. Zaměřují se a vyrábí okna, která také musí být v nějakém historickém vzhledu. Na zimu to chceme uzavřít a dělat omítky a vnitřní věci," uvedl Karpeta.