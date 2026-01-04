Ministerstvo rozhodlo, že haly u Karviné nepotřebují studii EIA. Padne odvolání

Darek Štalmach
  17:12aktualizováno  17:12
Průmyslová zóna Panattoni Smart Park, plánovaná na pozemcích okolo někdejšího dolu Barbora na Karvinsku, nepotřebuje zpracovávat studii EIA o vlivu na životní prostředí. Rozhodlo tak, zatím nepravomocně, ministerstvo životního prostředí.
Vizualizace hal plánovaného průmyslového parku Panattoni Smart Park Karviná. (23. října 2025) | foto: Panattoni Czech Republic Development

„Záměr ‚Panattoni Smart Park Karviná – verze srpen 2025 společnosti Panattoni Czech Republic Development nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona,“ stojí v rozhodnutí ministerstva.

K oznámení záměru ministerstvo obdrželo celkem 41 vyjádření dotčených orgánů, samosprávy, veřejnosti i vlastních odborů. Z toho zástupci veřejnosti zaslali 30 vyjádření, pod nimiž se podepsalo 279 lidí.

Zatímco hygienici, samospráva či krajský úřad nepožadovali, aby byla vypracována kompletní studie EIA, Národní památkový ústav (NPÚ) zaujal zásadně odlišný postoj.

NPÚ v průběhu řízení opakovaně upozorňoval, že plánovaná výstavba představuje významný a nevratný zásah do kulturně-historických, archeologických i krajinářských hodnot území Karviná-Doly, kde by chystaná průmyslová zóna měla stát.Což je pro památkáře rozhodující.

Primátor: Důležitý impuls pro místní ekonomiku

Část nových hal by totiž zasahovala do již zbořeného centra někdejší Karviné.

„Jde o archeologickou lokalitu s kontinuální stratigrafií od středověkého sídelního jádra až po industriální vrstvu 20. století. Záměr představuje nevratný zásah do archeologické vrstvy území, a to v rozsahu, který nelze kompenzovat pouhou záchrannou dokumentací,“ konstatovali zástupci památkářů ve svých výhradách.

Ministerstvo se s těmito námitkami neztotožnilo. V rozhodnutí uvádí, že v rámci posuzování „nebyly identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví“, které by vyžadovaly vypracování studie EIA.

Otázky památkové ochrany podle něj navíc náleží do kompetence orgánů státní památkové péče a mají být řešeny v navazujících řízeních. Což je třeba vyřizování stavebního povolení.

Karvinský magistrát v rámci zjišťovacího řízení připomínky neuplatnil, vedení města projekt dlouhodobě podporuje. „Považujeme jej za důležitý impuls pro místní ekonomiku. Očekáváme od projektu nejen vznik nových pracovních míst, ale i celkové posílení kupní síly obyvatel díky větší konkurenci mezi zaměstnavateli, což je pro transformaci našeho regionu naprosto nutné,“ komentoval rozhodnutí ministerstva karvinský primátor Jan Wolf.

Spolek podá odvolání

Naopak podle předsedkyně spolku Za Starou Karvinou Terezy Ondruszové není rozhodnutí ministerstva adekvátní a spolek podá odvolání. „Jedná se o záměr natolik zásadní, že by podle nás měl proběhnout celý proces EIA. Hodláme využít všechny zákonné prostředky, které máme k dispozici,“ uvedla předsedkyně spolku.

Za největší problém označila samotné umístění průmyslové zóny v někdejším centru Karviné a fakt, že projekt neřeší možnost využití jiných lokalit.

„Zarážející je také, že není dostatečně dbáno na stanoviska NPÚ, Akademie věd ČR či Archeologického ústavu. Dle našeho názoru nejsou jejich závěry v dokumentaci skutečně zohledněny,“ doplnila Ondruszová.

Společnost Panattoni rozhodnutí ministerstva přivítala. „Výrazně se tak posouváme k realizaci projektu,“ konstatoval mluvčí Panattoni Karel Taschner. „Nyní budeme pokračovat v povolovacích procesech tak, aby bylo možné zahájit výstavbu průmyslového parku do konce roku 2026.“

Průmyslová zóna Panattoni se rozprostírá mezi Karvinou, Orlovou a Havířovem.

