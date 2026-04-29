Karviná pokračuje v revitalizaci lesoparku Dubina, přibudou stromy i herní prvky

Karviná pokračuje v úpravách lesoparku Dubina. V uplynulých měsících dělníci pokáceli nevyhovující dřeviny ve špatném zdravotním stavu nebo nebezpečné. Zeleň se kácela na základě odborného posouzení a pod dohledem biologa, aby byl dopad na přírodu co nejmenší, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Část dřeva jsme nechali na místě ve formě takzvaných broukovišť, která slouží jako útočiště pro hmyz a další organismy. Před zahájením prací proběhl také záchranný odlov obojživelníků, zejména žab, které byly následně přeneseny do nově vytvořených tůní. Tento postup zajistil jejich ochranu během stavebních prací a zároveň podpoří jejich další výskyt v revitalizovaném území,“ uvedl Lukáš Křižánek, který má práce v Dubině na starosti.
Aktuálně se pracuje na výstavbě nových chodníků a cest. Postupně v oblíbené rekreační lokalitě přibydou lavičky či herní prvky. Počítá se i s úpravou tamní lávky a na podzim s výsadbou nové zeleně.
V parku přibude 76 stromů, převážně domácích druhů. Půjde o 70 listnatých stromů a šest ovocných dřevin. Město chce území proměnit na městský park a lépe ho připravit na klimatické změny. Revitalizace má přispět k lepšímu zadržování vody a zkvalitnit zázemí pro odpočinek i pohyb.
„Lesopark Dubina je pro Karvinou důležitým místem odpočinku i setkávání. Chceme, aby odpovídal dnešním potřebám lidí a zároveň lépe reagoval na klimatické změny. Proto projekt zahrnuje nejen úpravy pro návštěvníky, ale i opatření, která pomohou udržet vodu v krajině. Je dobře, že práce pokračují podle plánu. Změny budou opravdu výrazné,“ uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).
Náklady na proměnu lesoparku Dubina jsou bezmála 12,5 milionu korun. Město usiluje o získání dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů.