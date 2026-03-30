K průběhu trestního řízení se ale on, ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf.
|
Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce
Odmítl, že by měl cokoliv společného se sázením na fotbalové zápasy nebo že by byl organizátorem a hlavní postavou kauzy. K obviněním se ale konkrétněji nevyjádřil. Uvedl, že tak učiní, jakmile to bude možné.