Karviná proměňuje prostor u autobusového nádraží, přibude tam zeleň

Autor: ČTK
  10:55aktualizováno  10:55
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Karviná postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomohou zadržet dešťovou vodu. Nová opatření mají pomoci ochladit přehřívané části prostoru u nádraží. Novinářům to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.

"Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou, modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).

Úpravy se týkají dvou lokalit v prostoru před nádražím. Větší plocha navazuje na Nádražní ulici, druhou tvoří zelený ostrůvek v prostoru parkoviště. Na místě už roste 24 nových stromů a zhruba 330 keřů různých druhů.

"Aby celý prostor opravdu prokoukl, museli jsme nejdříve odstranit staré, nevhodné stromy a zlikvidovat invazivní křídlatku. Upravili jsme chodníky, připravili plochu pro pokládku velkoformátových šlapáků a připravili jsme i plochy pro výsadbu různých keřů kolem již vysazených stromů. Ještě chceme vysadit nové trvalkové záhony,“ řekl za zhotovitele Adam Mareš.

Proměna vzniká díky projektu Life Coala, který pomáhá městům lépe se vyrovnat s dopady klimatických změn. Kromě Karviné je do projektu zapojen například i Havířov či Orlová na Karvinsku.

"Opatření by pak měla sloužit jako inspirace a vzor i pro další města a obce Moravskoslezského kraje. Karviná díky projektu postupně rozšiřuje zeleň, zadržuje více vody v krajině a prostřednictvím chytrých modrozelených opatření dlouhodobě zvyšuje kvalitu veřejných prostranství," řekla projektová manažerka Klára Stáňová. Celkový rozpočet desetiletého projektu je pro město Karviná zhruba 35 milionů korun, dotace pokryje 60 procent výdajů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu, lidé se mohou bez obav koupat

ilustrační snímek

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezony dobrou kvalitu a lidé se v ní mohou bez obav koupat. Podle vzorků odebraných v pondělí...

9. července 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

9. července 2026  9:02,  aktualizováno  17:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projeďte se legendárním autobusem k větrnému mlýnu, navštivte rytíře na Sovinci

Jako novinka sezony bude veterán značky Škoda RTO z Františkových Lázní na...

Historický autobus Škoda RTO sveze zájemce na nevšední exkurzi Novojičínskem. Víkend pak přináší i řadu dalších zajímavých akcí.

9. července 2026  17:51

Voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou vhodná k rekreaci

ilustrační snímek

V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem,...

9. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

ÚS: Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí jeho neochotu dále pracovat

ilustrační snímek

Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci podle Ústavního soudu (ÚS) automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí...

9. července 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Dopravci posílí na Colours of Ostrava vlakové a autobusové spoje i MHD

ilustrační snímek

Organizátoři Colours of Ostrava doporučují návštěvníkům 23. ročníku festivalu využít při cestě do areálu především vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo...

9. července 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Policie zasahuje na poště na Královéhradecku, muž chtěl po pracovnici peníze

Policejní auto.

Policisté zasahují v Kratonohách na Královéhradecku. Podle oznámení měl neznámý muž po pracovnici místní pošty požadovat vydání finanční hotovosti. Policie nyní zjišťuje okolnosti případu.

9. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:43

Opava nabízí první parcely ve Stromovce, zájemci se mohou hlásit do konce srpna

ilustrační snímek

Zájemci o stavební parcely v nové opavské obytné čtvrti Stromovka mohou do 31. srpna podávat žádosti o jejich koupi. Město v první etapě nabízí 54 pozemků...

9. července 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Pronájem bytu 2+1, 50m2, Benátky nad Jizerou
Pronájem bytu 2+1, 50m2, Benátky nad Jizerou

náměstí 17. listopadu, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II, okres Mladá Boleslav
16 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 243 nemovitostí

Na náměšťské základně dnes převzal funkci velitele Vzdušných sil Petr Tománek

Na nĂˇmÄ›ĹˇĹĄskĂ© zĂˇkladnÄ› dnes pĹ™evzal funkci velitele VzduĹˇnĂ˝ch sil Petr TomĂˇnek

Při slavnostním nástupu na náměšťské základně vrtulníkového letectva dnes brigádní generál Petr Tománek převzal velení armádních Vzdušných sil. Do funkce...

9. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V přírodních koupalištích na jihu Moravy se podle hygieniků dá koupat

ilustrační snímek

Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více...

9. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.