Karviná proměňuje prostor u autobusového nádraží, přibude tam zeleň

Karviná postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomohou zadržet dešťovou vodu. Nová opatření mají pomoci ochladit přehřívané části prostoru u nádraží. Novinářům to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou, modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).
Úpravy se týkají dvou lokalit v prostoru před nádražím. Větší plocha navazuje na Nádražní ulici, druhou tvoří zelený ostrůvek v prostoru parkoviště. Na místě už roste 24 nových stromů a zhruba 330 keřů různých druhů.
"Aby celý prostor opravdu prokoukl, museli jsme nejdříve odstranit staré, nevhodné stromy a zlikvidovat invazivní křídlatku. Upravili jsme chodníky, připravili plochu pro pokládku velkoformátových šlapáků a připravili jsme i plochy pro výsadbu různých keřů kolem již vysazených stromů. Ještě chceme vysadit nové trvalkové záhony,“ řekl za zhotovitele Adam Mareš.
Proměna vzniká díky projektu Life Coala, který pomáhá městům lépe se vyrovnat s dopady klimatických změn. Kromě Karviné je do projektu zapojen například i Havířov či Orlová na Karvinsku.
"Opatření by pak měla sloužit jako inspirace a vzor i pro další města a obce Moravskoslezského kraje. Karviná díky projektu postupně rozšiřuje zeleň, zadržuje více vody v krajině a prostřednictvím chytrých modrozelených opatření dlouhodobě zvyšuje kvalitu veřejných prostranství," řekla projektová manažerka Klára Stáňová. Celkový rozpočet desetiletého projektu je pro město Karviná zhruba 35 milionů korun, dotace pokryje 60 procent výdajů.