Karviná spustila nový vzdělávací program Cesta vody, propojí poznání i zábavu

Karviná spustila environmentálně-vzdělávací program Cesta vody. Jeho cílem je propojit pohyb v přírodě, vzdělávání i zábavu. Aktivity chystá například v rekreační oblasti Karvinského moře. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Program Cesta vody je určený veřejnosti. Jeho cílem je zvýšit povědomí o významu vody při adaptaci na změnu klimatu, ochraně přírody a proměnách krajiny ovlivněné hornickou činností. Program zahrnuje například odborné besedy, populárně-naučné filmové projekce i soutěže pro školy. Připravujeme pro rodiny s dětmi i celoměstskou akci na Karvinském moři a chystáme také novou geolokační hru,“ řekla projektová manažerka Klára Stáňová.
Součástí programu bude soutěž pro školáky základních a střeních škol, kteří budou moci navrhovat ekologická opatření pro konkrétní místa ve městě. "Sami si vyberou místo ve svém okolí, které by podle nich šlo zlepšit, a navrhnou, co by mu pomohlo – třeba víc zeleně, voda nebo drobná úprava, která ho zpříjemní," řekla Danková.
Na 19. dubna je plánována celoměstská akce Den vody, kterou u Karvinského moře připravuje město ve spolupráci se Střediskem volného času Juventus. Na trase bude devět stanovišť s aktivitami zaměřenými na koloběh vody, hospodaření s vodními zdroji, život ve vodě i adaptaci na klimatickou změnu. "Účastníci budou například pod mikroskopem zjišťovat čistotu kohoutkové a balené vody i té odebrané z Karvinského moře. Čeká na ně zdolávání nízkých lanových překážek nebo přenášení vody do připravených dóz. Úkoly jsou nejen vzdělávací, ale i sportovní. Chceme, aby se pobavili všichni, a hlavně aby rodiče mohli smysluplně strávit čas se svými dětmi," uvedla Zdeňka Grinvalská z Juventusu.
Středisko jako součást projektu připravuje také dvě verze geolokační hry, která návštěvníky provede zajímavými místy ve městě spojenými s vodou a vodními prvky. Kratší trasa povede kolem Karvinského moře, delší varianta propojí více míst ve městě.
"Nejde jen o hru, ale o způsob, jak lidi dostat ven, aby se znovu naučili vnímat krajinu kolem sebe. Chceme, aby si při hledání stanovišť všimli věcí, kolem kterých běžně procházejí bez povšimnutí, a aby si z toho odnesli nejen zážitek, ale i nové poznatky o místě, kde žijí," řekl ředitel střediska volného času Jan Firla. Geolokační hra bude zatím dostupná dva roky, její tvůrci plánují místa postupně obměňovat.