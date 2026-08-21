Ne blokování sanitek. Strážníci v Karviné cílí na parkování na žlutých čárách

„Uvědomujeme si, že najít večer místo blízko domu není jednoduché. Zvláštní pozornost však věnujeme místům označeným žlutými čárami, která musí zůstat průjezdná hlavně vozidlům integrovaného záchranného systému. V těchto případech ukládáme vyšší pokuty,“ zdůraznil šéf strážníků, který do funkce nastoupil letos v květnu.
Uvedl, že důslednost se jim už vyplatila, když při nedávném požáru bytu v panelovém domě v karvinské části Ráj se rozměrné hasičské vozy neměly problém dostat včas na místo zásahu.
Ale nejen na sídlištích, kde automobily zhusta stojí na nejnemožnějších místech, mohou mít záchranáři nebo hasiči potíže.
Podobně zatíženými lokalitami jsou například rekreační místa, v případě Karviné prostor takzvaného Karvinského moře.
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„Od domluv jsme přešli k pokutám, protože každý takový neukázněný řidič totiž může v krajním případě ohrozit toho, kdo na záchranu čeká,“ vysvětlil ředitel městské policie.
„Čas příjezdu může být rozhodující. I proto má důsledná kontrola míst, která musí zůstat průjezdná, velký význam,“ připojil se karvinský primátor Jan Wolf.