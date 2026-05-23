Karviná umístí na příjezdu do města obří mravence, mají symbolizovat pracovitost

Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Autorem uměleckého díla z cortenové oceli je Denis Křižánek. Sochy mají symbolizovat pracovitost, která posouvá město kupředu. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Umístění na kruhovém objezdu je záměrné. Nový symbol má být viditelný nejen pro místní obyvatele, ale i pro všechny, kteří do Karviné přijíždějí. Do budoucna může motiv symbolicky propojit více míst ve městě," řekla Danková.
Větší z mravenců má výšku tři metry a váží přibližně 450 kilogramů, menší měří 1,3 metru a jeho hmotnost je zhruba 90 kilogramů. "Mravenec je odjakživa symbolem systematické a vytrvalé práce a schopnosti jednotlivců fungovat jako celek. Je pracovitý, funguje jako součást týmu, stejně jako spousta lidí v Karviné, kteří mají chuť svou prací měnit okolí. Tyto hodnoty, které jsou našemu městu blízké, jsme proto chtěli symbolicky ztvárnit,“ řekl vedoucí oddělení místního hospodářství Odboru komunálních služeb Tomáš Trampler.
Výroba mravenců trvala přibližně 250 hodin včetně návrhu a konstrukční přípravy. Autor soch zvolil geometrické pojetí. "Organický tvar mravence rozdělil do desítek přesně navržených ploch, které dohromady vytvářejí výraznou, současnou podobu. Výsledná plastika vznikla zhruba ze tří stovek jednotlivých dílů vyřezaných pomocí CNC technologie a následně s maximální přesností svařených do finálního tvaru," uvedla mluvčí.
Sochy jsou vyrobeny z cortenové oceli, která je pevná, odolná a postupně získává přirozenou patinu. "Každý díl má své přesné místo a musí navazovat na další. I drobná odchylka by se promítla do celkového tvaru, proto bylo nutné postupovat s maximální přesností. Je to kombinace pečlivé přípravy a řemeslné zkušenosti," uvedl Křižánek.
Ve středu budou dělníci na místě instalace dělat přípravné práce. Upraví podloží a navezou i větší kameny, které jsou součástí výtvarného díla. Usazení soch město plánuje na čtvrtek. "Mravenci mohou postupně vytvořit pomyslnou cestu městem a propojit různá místa společnou myšlenkou. Přirozeným pokračováním je například park Boženy Němcové, kde připravujeme vznik Ekocentra se zvířaty. Přírodní motiv tak dostává další rozměr a je možné, že mravenců ve městě bude do budoucna více,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).