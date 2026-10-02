Karviná v parku Boženy Němcové spustila solankové inhalatorium

Karviná v parku Boženy Němcové zahájila zkušební provoz solankového inhalatoria. Jeho vybudování stálo zhruba 24 milionů korun a zájemci si ho dnes mohou vyzkoušet při komentovaných prohlídkách. Novinářům to řekl náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).
"Inhalatorium využívá jodobromovou solanku, která stéká po jeho konstrukci a v bezprostředním okolí vytváří specifické mikroklima. Teď si chceme během několika týdnů ověřit provoz v běžných podmínkách. Na konci října zařízení zazimujeme a znovu ho spustíme na jaře. Do budoucna počítáme se sezonním provozem přibližně od dubna do října," řekl Raszyk.
Stavba inhalatoria začala loni na podzim. Výplň tvoří trnkové větve, po nichž stéká jodobromová solanka. Trnkové dřevo patří mezi nejtvrdší druhy dřeva a díky kontaktu s vlhkostí a solankou má dlouhou životnost. "Neobvyklá stavba to je z toho důvodu, že je jedna z prvních u nás. Největší odborníci na to jsou Poláci, tam toho mají plno. Nejnáročnější bylo dávat tam trnkovou výplň a pak i seřídit vodu, aby nám to teklo po celé výplni. Kvůli trnům museli pracovníci používat svářečské rukavice," řekl zástupce hlavního stavbyvedoucího Tomáš Karpeta.
Solanka se vozí z Lázní Darkov. "Občas se bude muset doplňovat, protože se samozřejmě bude odpařovat, respektive ta voda. Sůl bude zůstávat na větvičkách, takže do budoucna je předpoklad, že na nich budou bílé solné pásy z vysrážené soli," řekl Karpeta.
Inhalatorium pomůže hlavně lidem s dýchacími problémy. "Solanka je silně mineralizovaná voda bohatá na soli, jod a brom. Při stékání po trnkových větvičkách bude vytvářet jemný aerosol a bude se tak dostávat do organismu návštěvníků inhalatoria. Pomůže jim to lépe dýchat," uvedla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká. Dodala, že pokud lidé do inhalatoria přijdou, stačí, když si sednou na posedovou plochu a zhruba 15 až 20 minut v něm zůstanou.
Inspiraci pro vybudování inhalatoria našla Karviná právě u svého polského partnerského města Jastrzembie-Zdrój, kde již solné inhalatorium funguje. "Navazujeme i na to, že jsme lázeňské město, takže to k tomu patří a spojujeme náš krásný park s lázeňstvím," doplnil Raszyk.
Vybudování inhalatoria je součástí širší proměny zámeckého areálu. Současně s jeho výstavbou pokračují práce na obnově sousedních historických koníren a mléčnice. V říjnu začne i plánované rozšíření rekreačního areálu Lodičky.