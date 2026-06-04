Karviná zavádí nové hlídky městské policie, chce posílit bezpečnost

V ulicích Karviné bude více pěších hlídek strážníků a vznikne pohotovostní hlídka městské policie. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky, která bude občanům k dispozici 24 hodin denně. "Tříčlenná posádka bude ve služebním vozidle reagovat především na oznámení přijatá prostřednictvím tísňové linky 156 a poskytovat rychlou pomoc v situacích vyžadujících okamžitý zásah. Po vyřízení aktuálních událostí se zaměří také na pravidelný dohled v lokalitách, kde dochází k častějšímu narušování veřejného pořádku,“ řekl ředitel Městské policie Karviná Petr Kijonka.
V ulicích města bude také více pěších hlídek, jednu z nich bude doprovázet služební pes. Strážníci se zaměří zejména na parky, frekventovaná místa a oblasti, kde je důležitá viditelná přítomnost městské policie.
Třetí novinkou je vznik dopravní hlídky. Bude řešit nesprávné parkování, zajištění průjezdnosti silnic pro složky integrovaného záchranného systému a dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu.
"Dohodli jsme se s ředitelem městské policie na organizační úpravě. Cíl je jednoznačný, a to posílit terénní práci. Chceme, aby se lidé v Karviné cítili dobře a bezpečně bez ohledu na to, ve které části města žijí. Pocit bezpečí není jen o statistikách, ale také o tom, zda lidé strážníky pravidelně potkávají ve svém okolí a vědí, že se na ně mohou obrátit,“ uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).
Kijonka je ve funkci ředitele městské policie od května. Vystřídal Petra Bičeje, který u strážníků působil více než 30 let. Kijonka dříve sloužil u Policie ČR. "Při nástupu do funkce jsem si stanovil cíl být občanům blíž a posílit viditelnou přítomnost městské policie v ulicích. Chceme reagovat nejen na konkrétní oznámení, ale také předcházet problémům dříve, než vzniknou,“ dodal ředitel.