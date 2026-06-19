Karvinská galerie představí výstavu Renaty Filipové, autorka hledá nové cesty

Výstavu nazvanou Nálady a sny, která představí nejnovější tvorbu malířky Renaty Filipové, připravila Galerie města Karviné. Expozice bude návštěvníkům přístupná od 24. června do 4. září a nabídne sérii abstraktních obrazů vzniklých z autorčiny potřeby experimentovat a hledat nové výtvarné polohy. Výstava zároveň předznamenává významné životní jubileum umělkyně, která v příštím roce oslaví 85. narozeniny. ČTK to dnes řekla pracovnice galerie Zuzana Balická.
Podle pořadatelů není výstava bilančním ohlédnutím za dosavadní kariérou. "Naopak je dokladem pokračující tvůrčí energie a ochoty hledat nové výrazové prostředky. Soubor tvoří abstraktní plátna, která vznikala samostatně a nejsou propojena jednotným tématem ani stylem," uvedla.
Filipová ke každému plátnu přistupovala individuálně. "Měla jsem v úmyslu vyzkoušet různé formy abstrakce a technik," uvedla s tím, že většina děl vznikla akrylovou technikou a že i tentokrát chtěla divákům nabídnout proměnlivou a různorodou podobu své tvorby.
Výstava podle organizátorů ukazuje autorčinu schopnost vystoupit ze zavedených tvůrčích schémat a oprostit se od očekávání, která bývají spojena s dlouholetou uměleckou kariérou. Právě tato otevřenost ke změně a experimentu činí projekt výjimečným.
Kurátoři připomínají, že podobný přístup není ve světovém umění ojedinělý. Také řada významných umělců nacházela nové tvůrčí impulzy až v pozdějších etapách života. "Výstava Nálady a sny podle nich potvrzuje, že umělecký vývoj není uzavřeným procesem a že nové začátky nejsou omezeny věkem," řekla Balická.
Filipová se narodila v roce 1941 ve Stonavě na Karvinsku, nyní žije v Petrovicích u Karviné. Vyučila se aranžérkou v oboru výtvarná propagace. Od roku 1974 vystavuje na autorských a skupinových výstavách. Tvořila i z PET lahví. Obrazy a objekty z tohoto materiálu vystavila v roce 2000. O dva roky později byly k vidění ve Veletržním paláci v Praze. Její autorské výstavy byly k vidění také v Polsku, Švýcarsku či Německu.