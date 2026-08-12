Karvinská městská část Louky by v budoucnu mohla mít nové komunitní centrum

Autor: ČTK
  11:03aktualizováno  11:03
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Karvinská městská část Louky by v budoucnu mohla mít nové komunitní centrum. Mělo by nabídnout prostor pro setkávání místních obyvatel, menší kulturní a společenské akce i zázemí pro spolkovou činnost. Novinářům to sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.

"Chceme, aby Louky byly místem, kde se lidem dobře žije a kde mají prostor se potkávat a trávit společně čas. Právě v menších městských částech mají podobná komunitní místa velký význam. Pomáhají udržovat sousedské vztahy a posilují život celé lokality,“ uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).

Součástí komunitního centra má být společenský sál, hygienické zázemí i prostor pro catering. "Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště, v okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely, které pomohou pokrýt část spotřeby energie," uvedla mluvčí.

Studie nového komunitního centra už je hotová a město nyní pokračuje v projektové přípravě. Radnice očekává, že by na jaře příštího roku mohla vybrat zhotovitele stavby.

Kromě komunitního centra město v Loukách chystá také výstavbu nové mateřské školy. "Moderní modulární budova vznikne přímo v areálu současné školky a nabídne kvalitnější a bezpečnější zázemí pro děti i zaměstnance. Součástí projektu bude také nová zahrada, terasa a herní prvky. V současné době probíhá povolovací řízení. Stavba by měla začít ještě letos,“ řekl náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk (SOCDEM).

Před časem se v lokalitě otevřela i nová Sousedská lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši, která propojila Karvinou-Louky s polskou obcí Hažlach. Lávka spojila cyklostezky na obou stranách hranice.

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